Hot girl Nghệ An khoe chân dài miên man trên du thuyền sang chảnh

Loạt ảnh gần đây của nàng mẫu Huệ Chi khiến nhiều fan của cô nàng không khỏi xuýt xoa. Chụp trên du thuyền sang chảnh, Huệ Chi lựa chọn cho mình thiết kế bikini 2 mảnh màu trắng, khoe trọn đường cong ngọc ngà. Cô nàng cũng đổi out với thiết kế váy ren được cắt xẻ lạ mắt. Cách tạo dáng của cô nàng khéo khoe lên đôi chân dài miên man. Thần thái của nàng mẫu khiến nhiều người không thể rời mắt. Huệ Chi tên đầy đủ là Nguyễn Huệ Chi sinh năm 1999 tại Diễn Châu, Nghệ An. Cô nàng từng học chuyên ngành thiết kế đồ họa, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sở hữu hơn 112.000 người theo dõi, cô nàng là một hot girl Instagram được biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu kỳ. Huệ Chi sở hữu chiều cao ấn tượng cùng vóc dáng tuyệt đẹp có thể cân mọi outfit. Huệ Chi còn đặc biệt gây ấn tượng khi từng đóng vai trò là nữ chính trong MV “Bài ca Mlem” của OBuon_& Jaybach. Đây là một MV rap rất hot và đã "viral" khắp các mạng xã hội. Nhờ lợi thế ngoại hình, cô nàng được rất nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Nàng mẫu Nguyễn Huệ Chi từng tâm sự, cô sinh ra trong một gia đình khá truyền thống và có mẹ làm nhà nước nên tính cách hơi khép kín và hướng nội. an đầu khi làm nghề mẫu ảnh, cô nàng không được bố mẹ chấp thuận, nhưng dần dần, Huệ Chi đã thay đổi suy nghĩ của bậc trưởng bối, khiến bố mẹ dần ủng hộ cô. (Ảnh: IGNV)

