“Hot girl mặt rắn” và bi kịch 100 lần dao kéo vì ngoại hình

Zhou Chuna hay còn gọi là Tiểu Z Na Na hiện đang là một hiện tượng nổi bật trên MXH Trung Quốc với màn phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt hơn 100 lần từ năm 13 tuổi. Cô gái này còn được gọi là " hot girl mặt rắn" bởi khuôn mặt sau thẩm mỹ khiến người khác ghê sợ. Từng là cái tên nổi đình đám, Tiểu Z Na Na được đặt biệt danh "người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ trẻ tuổi nhất Trung Quốc" sau khi tuyên bố bản thân đã trải qua không dưới 100 lần dao kéo để cải thiện ngoại hình, và tất cả diễn ra chỉ trong vòng 3 năm. Nàng hot girl còn không ngần ngại chia sẻ hình ảnh thời chưa thẩm mỹ của mình, dù mặt mộc vẫn xinh xắn đáng yêu thế nhưng đố với Tiểu Z Na Na cô cho rằng đây chính là lý do mình bị nhiều người trêu chọc. Ở tuổi 13, Tiểu Z Na Na bắt đầu đòi cha mẹ cho tiền để phẫu thuật cắt mắt hai mí, mặc dù bị phản đối nhưng cô bé vẫn được họ tài trợ cho ước mơ của mình. Cô gái này cho biết cô đã chi ra 4 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ VND) dành cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, phần lớn tiền đều đến từ cha mẹ. Mặc dù Chuna tiết lộ đã trải qua những phản ứng phụ nghiêm trọng do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, như mất trí nhớ và sẹo vĩnh viễn, cô gái 17 tuổi nói rằng "tất cả đều xứng đáng". Vào đầu năm 2022, "hot girl mặt rắn" lại trở thành đề tài bàn tán khi xuất hiện một video thuộc kênh Youtube nổi tiếng. Trong chương trình này, Na Na cho biết vì bị miệt thị ngoại hình mà cô phải quyết tâm thẩm mỹ thay đổi dù hứng chịu nhiều hậu quả. Tuy nhiên, việc can thiệp dao kéo quá nhiều lại là "con dao hai lưỡi" khiến khuôn mặt của cô nàng biến dạng, thậm chí là tổn hại sức khỏe. Chính do đụng chạm phẫu thuật quá nhiều cộng thêm việc sử dụng kính áp tròng khiến thị lực cô gái trẻ bị giảm đi đáng kể. Không chỉ vậy trí nhớ của cô cũng giảm sút do tiêm thuốc mê nhiều lần. Dù bị ngăn cản nhưng Na Na vẫn quyết sẽ tiếp tục thực hiện "dao kéo" trong tương lai.

