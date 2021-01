Hot girl Mắt Biếc và loạt "biến chồng biến" gây xôn xao dân tình

Sáng ngày 10/1, hot girl Mắt Biếc - Khánh Vân thông báo trên MXH rằng đã gửi đơn yêu cầu khởi tố họ hàng về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên toà án Buôn Mê Thuột. Lý do dẫn tới việc này xuất phát từ group antifan của cô nàng do chính họ hàng lập ra. Trước đó đã có tin đồn cho rằng group anti được thành lập bởi 2 người chị họ của hot girl Khánh Vân. Tuy nhiên, thông báo việc kiện tụng này mới là lần đầu tiên cô nàng xác nhận thông tin này. Group anti Khánh Vân được lập ra từ cuối tháng 11/2020 nhưng đến khi cô nàng bị ném đá tại Sao Nhập Ngũ thì mới thu hút đông thành viên tham gia. Với style thoải mái, vui vẻ của Khánh Vân, chẳng có gì lạ khi cô nàng lựa chọn ở trong một căn phòng kiểu vintage khá ấm áp cùng những món đồ được bày biện. Tuy nhiên, sự phóng khoáng của nữ diễn viên Mắt Biếc nhận về bình luận không hay khi bị cho rằng không gian sống này quá lộn xộn, bừa bộn và thậm chí là... bẩn. Trước những ý kiến này, Khánh Vân đã đăng story cho biết: "... căn nhà tự tay tôi sắp xếp, tự tay tôi làm ra và tự tay tôi kiếm tiền để có được chúng. Mặc dù trông bừa bộn nhưng nó bừa bộn có tổ chức. Quan trọng hơn nữa là tôi thích và tôi thấy ấm áp trong chính căn nhà của mình". Để nói về chuỗi ồn ào của Khánh Vân thời gian vừa qua, thời điểm bắt đầu có lẽ là từ khi Sao Nhập Ngũ 2020 lên sóng. Trong chương trình, cô nàng có nhiều tình huống khiến dân mạng tranh cãi không ngớt. Điển hình như việc Khánh Vân không chịu tắm chung khi Kỳ Duyên giải thích, nghĩ mọi người đổ lỗi cho mình, la hét trong nhà tắm khi Nam Thư gọi hay nhõng nhẽo than cơm khô, đồ ăn mắc vào niềng răng,... Dù những tình huống bị gắn mác "công chúa" của Khánh Vân đều đã lần lượt được giải quyết nhưng cô nàng vẫn mất điểm trong mắt nhiều người. Trước khi bị lập group anti, Khánh Vân cũng đã phải nhận "gạch đá" tơi bời từ fandom của Jack vì những người này cho rằng cô nàng đang cố tình đu fame của nam ca sĩ. Chuyện là sau MV Là 1 Thằng Con Trai, Jack và Khánh Vân thường xuyên tương tác với nhau qua mạng xã hội. Riêng hot girl Mắt Biếc còn đăng rất nhiều ảnh hậu trường, kể lại chuyện lúc đi quay và vui vẻ gọi Jack là "em bé". Ngoài ra nhân dịp sinh nhật Jack lẫn cả lúc MV lọt top 1 trending, Khánh Vân đều đăng ảnh tình cảm kèm lời chúc thân mật. Điều này khiến cho nhiều fan của Jack không hài lòng, họ cho rằng gái xinh đang "dựa hơi" nam ca sĩ và cố tỏ vẻ thân thiết để tạo sự chú ý. Trước khi đụng độ fan Jack, Khánh Vân cũng gặp rắc rối nhẹ với fan Tuấn Trần sau web drama Xin Chào Papa. Bởi lẽ màn diễn xuất của cả 2 trong phim quá sức ăn ý nên nhiều người đã mạnh dạn đẩy thuyền. Không dừng lại ở đó, Khánh Vân và Tuấn Trần còn liên tục đăng một bộ ảnh cực tình tứ để đánh dấu sự kết hợp thành công sau khi phim đóng máy. Bộ ảnh khiến dân tình nhanh chóng đồn đoán cặp đôi đã "phim giả, tình thật". Tuy nhiên ngay sau đó, Khánh Vân và Tuấn Trần đã đồng loạt phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp tốt của nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

