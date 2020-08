Hot girl Lào khoe nhan sắc "thương nhớ" khiến CĐM nhầm gái Hàn

Mặc dù là hot girl Lào nhưng cô nàng Panda Fonnapha lại thường xuyên bị nhầm thành gái Hàn Quốc vì sở hữu nước da trắng bóc, dáng người mảnh khảnh cùng nhan sắc "kẹo ngọt". Hiện tại, hot girl người Lào đang theo học tại trường ĐH Ewha Womans, Hàn Quốc. Có lẽ vì học tập tại xứ sở Kim Chi lâu nên phong cách ăn mặc và trang điểm của Panda Fonnapha chịu ảnh hưởng rất nhiều. Panda Fonnapha có phong cách ăn mặc trẻ trung, tinh nghịch đôi khi cũng không kém phần dịu dàng. Sơ mi trơn tối giản cùng quần jean hoặc quần ống loe, áo thun in hình ngộ nghĩnh và giày thể thao là 2 style thường xuyên được Panda diện. Panda Fonnapha sở hữu nước da trắng bóc, đôi mắt to tròn và khuôn mặt V line chuẩn mẫu, khuôn mặt dễ thương, trong sáng. Panda nổi tiếng nhờ một fanpage chuyên “đào mộ”, truy tìm danh tính gái xinh đăng tải hình ảnh. Sau khi được nhiều người biết đến, Panda có vẻ “chịu khó” hơn trong việc đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân. Cũng từ đó, trang cá nhân của hot girl 9X người Lào thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng. Soi chỉ số, hiện Instagram của Panda Fonnapha có 80 nghìn người theo dõi. Ngay sau khi nổi tiếng, trang cá nhân của Panda Fonnapha được các cư dân mạng chăm sóc ở chế độ đặc biệt. Cứ mỗi khi Panda cho đăng tải một bức ảnh mới thì sẽ nhận được rất nhiều những dòng bình luận để ca ngợi vẻ đẹp “kẹo ngọt” của cô. Ngoài đi học, hot girl xứ Triệu Voi cũng tham gia làm mẫu ảnh cho một số nhãn hiệu thời trang. Cô nàng thường xuyên nhận được lời mời từ nhiếp ảnh gia để thực hiện các bộ ảnh trong trẻo, tươi sáng. Mời quý độc giả xem video: Công an vào cuộc vụ phát tán clip nóng của hotgirl - Nguồn: VTC Now

