Hot girl Instagram được dự đoán Quán quân The Face là ai?

Hot girl Nguyễn Ngọc Phương Vy (biệt danh là Bâu Krysie), sinh năm 2000, đến từ TP.HCM hiện là thí sinh gây ấn tượng nhất sau 8 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế "The Face 2023". Từ thời còn là học sinh, cô được biết đến với danh xưng “nữ sinh hot nhất trường Nguyễn Chí Thanh” nhờ có gương mặt cân đối, sống mũi cao, thẳng, nụ cười tươi tắn. Trước khi tham dự "The Face 2023", Phương Vy đã là hot girl nổi tiếng trên MXH nhờ nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết. cCô còn hợp tác chụp ảnh quảng cáo cho các local brand và tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc, điển hình như "Lalalay" của Jack - từng đứng đầu top trending YouTube. Hiện tại, gái xinh đang sở hữu trang Instagram cá nhân gần 600 nghìn lượt follow. Ngay từ những ngày đầu tham gia "The Face 2023", Phương Vy đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Phương Vy sở hữu nét đẹp tự nhiên cùng lợi thế hình thể cân đối, mảnh mai. Với lợi thế vóc dáng cân đối, thanh mảnh, chiều cao 1m70, trước đó cô còn hợp tác chụp ảnh quảng cáo cho các local brand. Thay vì đi theo con đường học tập như bạn bè, nàng hot girl quyết định lựa chọn kinh doanh từ khi còn trẻ. Nhận được sự động viên, hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè nên đến nay, cô có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngoài phong cách trưởng thành, quyến rũ trên thảm đỏ, Bâu còn thường xuyên lựa chọn diện trang phục đơn giản, nữ tính trong các hoạt động thường ngày. Những khung ảnh ghi lại góc nghiêng hoàn hảo của cô với sống mũi cao và làn da không tì vết đặc biệt gây ấn tượng. Cô nàng từng phải lên tiếng đáp trả tin đồn thẩm mỹ do sở hữu vẻ đẹp "cực phẩm". Ảnh: FBNV

Hot girl Nguyễn Ngọc Phương Vy (biệt danh là Bâu Krysie), sinh năm 2000, đến từ TP.HCM hiện là thí sinh gây ấn tượng nhất sau 8 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế "The Face 2023". Từ thời còn là học sinh, cô được biết đến với danh xưng “nữ sinh hot nhất trường Nguyễn Chí Thanh” nhờ có gương mặt cân đối, sống mũi cao, thẳng, nụ cười tươi tắn. Trước khi tham dự "The Face 2023", Phương Vy đã là hot girl nổi tiếng trên MXH nhờ nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết. cCô còn hợp tác chụp ảnh quảng cáo cho các local brand và tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc, điển hình như "Lalalay" của Jack - từng đứng đầu top trending YouTube. Hiện tại, gái xinh đang sở hữu trang Instagram cá nhân gần 600 nghìn lượt follow. Ngay từ những ngày đầu tham gia "The Face 2023", Phương Vy đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Phương Vy sở hữu nét đẹp tự nhiên cùng lợi thế hình thể cân đối, mảnh mai. Với lợi thế vóc dáng cân đối, thanh mảnh, chiều cao 1m70, trước đó cô còn hợp tác chụp ảnh quảng cáo cho các local brand. Thay vì đi theo con đường học tập như bạn bè, nàng hot girl quyết định lựa chọn kinh doanh từ khi còn trẻ. Nhận được sự động viên, hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè nên đến nay, cô có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngoài phong cách trưởng thành, quyến rũ trên thảm đỏ, Bâu còn thường xuyên lựa chọn diện trang phục đơn giản, nữ tính trong các hoạt động thường ngày. Những khung ảnh ghi lại góc nghiêng hoàn hảo của cô với sống mũi cao và làn da không tì vết đặc biệt gây ấn tượng. Cô nàng từng phải lên tiếng đáp trả tin đồn thẩm mỹ do sở hữu vẻ đẹp "cực phẩm". Ảnh: FBNV