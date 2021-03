Hot girl FapTV ngày nào giờ ra sao sau hơn 2 năm lùm xùm?

Xuất thân là một diễn viên trẻ của kênh Youtube FapTV, An Vy nhanh chóng thu hút mọi người nhờ ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào của mình. Sau thành công cùng series phim hài, hot girl FapTV tên An Vy được khá nhiều người chú ý, trang facebook cá nhân sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên sau khi rời kênh Youtube FapTV vì những lùm xùm không đáng có, An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Cô nàng hot girl dường như biến mất khỏi showbiz với những tai tiếng đời đầu. Sau hơn 2 năm kể từ vụ việc lùm xùm trên, thời gian gần đây cô nàng bất ngờ "đá chéo sân" sang làm streamer đã khiến không biết bao nhiêu anh em game thủ xao xuyến. Nhan sắc của nữ streamer "tân binh" này được nhiều người đánh giá là xinh đẹp như nữ thần thế hệ mới. Dù mới bước chân vào làng streamer nhưng An Vy đã nhận về không ít fan hâm mộ. An Vy từng chia sẻ, quãng thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để cô tự nhìn nhận lại bản thân mình. Giờ hot girl này trở nên trưởng thành, có những suy nghĩ thoáng, rộng mở và nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực để hoàn thiện mình hơn. An Vy cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, bản thân cô bạn chỉ biết chơi game nhưng để làm được streamer nổi tiếng điều quan trọng nhất là mang niềm vui đến cho mọi người. An Vy còn tiết lộ bản thân vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tại FapTV, không chỉ vậy An Vy bật mí sẽ có một dự án kết hợp cùng một thành viên trong nhóm trong tương lai gần. An Vy nhanh chóng thu hút mọi người nhờ ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào. Được biết, bên cạnh là một streamer, An Vy vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Mời độc giả xem video: 4 đôi bạn thân hot girl chứng minh đẹp cũng cần có đôi có cặp - Nguồn: YAN News

