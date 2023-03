Hot girl chuyển giới thích tỏ thái độ bị khui ảnh quá khứ

Mấy ngày nay, hot girl chuyển giới Lý Huỳnh My gây "bão" trên mạng xã hội khi cô xuất hiện trong cuộc thi Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023). Được biết, Lý Huỳnh My đã có màn đối đáp rất thái độ với Á hậu Quỳnh Châu ngay trên sóng truyền hình. Mới đây người đẹp chuyển giới bất ngờ bị lộ hình ảnh thời quá khứ, lúc đó vẫn là con trai. Có thể nhìn thấy rõ, khi còn mang vóc dáng của con trai, Huỳnh My đã sở hữu từng đường nét chuẩn kèm theo làn da trắng. Cho đến hiện tại, người đẹp cũng không có quá nhiều sự thay đổi khi chuyển giới thành công. Huỳnh My đã phẫu thuật chuyển đổi thành con gái hoàn toàn, nhờ vào vóc dáng nhỏ con chỉ khoảng 1m67 nên mỹ nhân đến từ An Giang hầu như không bị lộ dấu hiệu của giới tính cũ. Huỳnh My có tên khai sinh là Lý Thành Lộc, từ nhỏ đã là “con cưng” của cả gia đình, được ba mẹ và ông bà chăm sóc tỉ mỉ. Năm 2018, khi vừa tròn 24 tuổi, Huỳnh My tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Cô làm ngực tại Việt Nam và phẫu thuật phần dưới tại Thái Lan. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều do ba mẹ cô chi trả. Được biết, sau chương trình, cái tên Huỳnh My càng gây chú ý hơn cả. Đại đa số khán giả bày tỏ sự bức xúc trước sự "hống hách" của người đẹp này trong chương trình. Thậm chí có người còn vào "tấn công" cô trên trang cá nhân với nhiều bình luận tiêu cực. Dù bị chê trách về thái độ nhưng không thể phủ nhận Huỳnh My là một nhan sắc được đánh giá cao. Ảnh: FBNV

