Hot girl "ăn thùng uống vại" khoe ảnh "thanh xuân vườn trường" cực nét

Quỳnh Trương (SN 2002, Nghệ An) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô được nhiều người biết đến nhờ đăng tải các video có nội dung hướng dẫn nấu, mukbang đồ ăn. Mới đây trên trang cá nhân, Quỳnh Trương đăng tải bộ ảnh với concept "thanh xuân vườn trường" cực nét. Trong bộ đồng phục của trường ĐH Kinh tế Quốc dân dù đơn giản nhưng nhan sắc nàng hot girl gốc Nghệ An làm bừng sáng bức hình. Phía dưới phần bình luận vô vàn những lời khen được netizen gửi tới dành cho Quỳnh Trương với bộ ảnh "thanh xuân vườn trường" này. Sau khoảng thời gian ngắn theo đuổi công việc vừa ăn, vừa ghi hình, Quỳnh Trương nhanh chóng thu hút hơn 1,8 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Cô may mắn được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "mỹ nhân mukbang". Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, Quỳnh Trương còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng. Xuất phát điểm là sinh viên trường kinh tế, nữ sinh Nghệ An không cảm thấy điều này làm ảnh hưởng quá nhiều hay cản trở, gây khó khăn cho cô trong việc phát triển bản thân ở môi trường sáng tạo nội dung. Thậm chí, Quỳnh Trương còn thấy may mắn khi cơ hội việc làm đa dạng ngành nghề luôn rộng mở với mọi người trong thời đại công nghệ 4.0. Cánh cửa đại học đối với nữ sinh không chỉ là trường nghề, nơi đây còn giúp Quỳnh Trương hoàn thiện bản thân, học cách sống tự lập, chủ động cả về vật chất lẫn tinh thần. Biết được con gái lựa chọn theo đuổi công việc khá mới lạ, bố mẹ của Quỳnh Trương tỏ ra lo lắng. Người thân trong gia đình luôn dặn dò và mong muốn cô phải ưu tiên học tập lên hàng đầu.

