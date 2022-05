“Hot girl 7 thứ tiếng” ngày càng đẹp, thần thái thăng hạng thấy rõ

" Hot girl 7 thứ tiếng" Trần Khánh Vy là gương mặt trẻ không còn xa lạ với nhiều người. Cô nàng nổi lên như một hiện tượng sau clip nói 7 thứ tiếng được đăng tải trên Youtube. Đoạn clip nữ sinh xứ Nghệ xinh đẹp nói lưu loát 7 ngôn ngữ trên thế giới đã thu về hàng triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Sau nhiều năm nổi tiếng hiện tại Khánh Vy đã 23 tuổi và thật sự trưởng thành, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có phần mặn mà hơn trông thấy. Trên trang cá nhân hot girl Khánh Vy đã biết cách tạo dáng và chăm chút hình ảnh bản thân trở nên thu hút và gợi cảm hơn. Trong loạt ảnh mới được đăng tải trên Instagram, Khánh Vy diện chiếc váy yếm trắng, mái tóc buông trên vai gợi cảm, cuốn hút mà không quá lộ liễu. Không chỉ cười tươi hết cỡ trong mọi khung hình như trước đây, thần thái của cô nàng giờ ai nhìn cũng bị cuốn bởi vẻ trẻ trung và thanh lịch. Để ý lại thời điểm gần đây, có thể thấy Khánh Vy đã rất thành công khi đổi sang phong cách chín chắn, trưởng thành, đúng chất một quý cô. Thời điểm bỗng chốc trở nên nổi tiếng, Trần Khánh Vy mới chỉ là cô nữ sinh cấp 3 bình thường. Với trí thông minh vượt trội và khả năng ngoại ngữ thiên bẩm, Khánh Vy được xét tuyển thẳng vào đại học và giành học bổng toàn phần vào Trường ĐH FPT. Thế nhưng cô nàng đã chọn học tại Học viện Ngoại giao để theo đuổi ước mơ làm MC của mình. Sau khi lên đại học, Khánh Vy có cơ hội được xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình của VTV. Nhờ khả năng hoạt ngôn, trình độ ngoại ngữ ưu việt và thần thái tự tin trước ống kính, Khánh Vy được đảm nhận vị trí quan trọng trong các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như MC của IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up, Đường lên đỉnh Olympia... Ngoài ra, Khánh Vy còn trở thành một KOL đình đám với số lượng người theo dõi khủng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

