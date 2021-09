"Hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy và loạt ảnh ngày xửa ngày xưa

Trần Khánh Vy hay còn biết đến với biệt danh " hot girl 7 thứ tiếng" là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng từ năm 2016 với clip thể hiện tài ngoại ngữ khi "bắn" thuần thục từ tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nhật và giọng Sài Gòn và Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng ngoại ngữ, Trần Khánh Vy còn khiến bao trái tim của netizen phải xốn xang khi sở hữu gương mặt ưa nhìn với những đường nét thanh tú. Đáng chú ý hơn, theo lời kể của Khánh Vy, vì từ nhỏ thấy cô nàng đã có thể bắt chước các ngôn ngữ nên từ năm học lớp 3. Vì vậy gia đình đã cho nữ sinh đến từ Nghệ An đi học tiếng Anh đồng thời ủng hộ cô học thêm các ngôn ngữ khác. Năm 2014, Khánh Vy đỗ vào lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối. Năm 2016 đánh dấu một cột mốc quan trọng với bản thân Khánh Vy. Không chỉ nổi tiếng sau 1 đêm khi clip "bắn" 7 ngoại ngữ lên sống mà cùng năm này, cô bạn đỗ vào trường Học viện Ngoại giao với điểm số khá cao là 28.03. Với số điểm trên, Khánh Vy đủ điều kiện vào học tại Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Riêng với Đại học FPT, Khánh Vý nhận được học bổng toàn phần trị giá 170 triệu đồng. Tuy nhiên, cô lại chọn ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao làm môi trường cho phát triển tri thức. Cuối năm 2016, Khánh Vy được tuyển vào làm người dẫn chương trình cho bản tin Thế giới nghiêng của Đài Truyền hình kĩ thuật số VTC. Con đường MC của Khánh Vy trở nên rạng rỡ hơn sau khi xuất hiện trong vai trò khách mời của chương trình 8 IELTS - một talkshow tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó với tài năng của mình, cô nàng trở thành người dẫn chương trình cho talkshow này. Ngoài 8 IELTS, Khánh Vy cũng xuất hiện trên một số chương trình khác của VTV như IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em up, English in a minute,... Năm 2018, Khánh Vy trở thành một trong những đại diện của thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 tại Trung Quốc và Thái Lan. Sau đó, cô kết hợp cùng rapper Osad trong video ca nhạc "Người âm phủ". Đến năm 2019, Khánh Vy nhận học bổng 200 triệu đồng du học 2 tuần tại New York, Hoa Kỳ. Cũng trong năm này, cô được chọn là một trong bốn đại diện của châu Á tham gia Ambassador Tour tại thủ đô Washington. Tháng 8/2020, Khánh Vy tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại Giỏi. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

