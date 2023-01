Hot girl 10x khoe đường cong, gợi cảm vì hình xăm siêu nhỏ

Nguyễn Vân Anh là hot girl được chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối. Ngoài ra, gái xinh 10x Vân Anh còn có điểm nổi bật khác là hình xăm bông hoa ở vai. Hình xăm này chỉ để lộ khi nàng hot girl Sài thành diện những thiết kế có dáng hai dây hoặc cúp ngực. Hiện tại, xu hướng xăm hình của các cô gái ngày càng phổ biến. Nữ sinh này cũng cho rằng, việc một người chọn cách ăn mặc gợi cảm vì bản thân họ tự tin với nét đẹp hình thể của mình. Tất nhiên, tùy mỗi môi trường, hoàn cảnh nhất định mà cô lựa chọn trang phục phù hợp. Hot girl Xoài Non (Phạm Trang) cũng không đứng ngoài trào lưu xăm hình nhỏ tạo điểm nhấn. Cô gái sinh năm 2002 là vợ của của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Xoài non có nhiều hình xăm và đều là những hình nhỏ xinh xắn. Có một số người yêu thích những hình xăm lớn, nổi bật cũng có người thích hình xăm nhỏ nhắn như thế này. Chúng được xem là "trang sức" đặc biệt dành cho mỗi người. Để có thể mạnh dạn xăm hình và tự tin khoe chúng, Xoài Non cũng phải thuyết phục bố mẹ. Bà xã Xemesis cho biết khi biết mình có hình xăm đầu tiên vào năm 15 tuổi, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Khi đó gia đình cảm thấy sốc nhưng cũng dần chấp nhận vì không thay đổi được gì. Ảnh: FBNV

