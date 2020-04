Hội hot girl Việt yêu bếp, quyết tâm thành master chef sau kỳ nghỉ dịch

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ hoạt động giải trí phải tạm dừng, chính vì thế nên dàn hot girl Việt có thêm giời gian thảnh thơi dành cho bản thân và gia đình. Nhân dịp rảnh rỗi, nhiều mỹ nhân đình đám trong giới trẻ tranh thủ học nấu ăn, quyết tâm trở thành gái đảm để kỳ nghỉ dịch không trôi qua vô ích. Quỳnh Anh Shyn và Sun HT là hai hot girl đình đám cực chăm chỉ nấu nướng trong mùa dịch. Hai cô nàng khéo bày ra đủ món từ đơn giản đến phức tạp để thử sức. Á hậu Nguyễn Tường San giới thiệu với cộng đồng mạng món bánh do chính tay cô thực hiện. Mặc dù trong lúc làm gặp khá nhiều khó khăn nhưng thành quả vẫn hết sức đẹp mắt. Tóc Tiên cho biết rất nhiều năm cô không vào bếp do lịch trình bận rộn, thế nhưng sau thời gian cách y toàn xã hội, cô tự tin với tài bếp núc của mình khi nấu xôi ship cho cả bạn bè và làm được cả bít tết. Mặc dù không nấu nướng nhưng Ngọc Thảo vẫn luôn được thưởng thức đồ ăn ngon do người bạn thân thiết là hot girl Linh Rin vào bếp rồi ship qua. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang có tin đồn rằng Linh Rin và Phillip Nguyễn đã "đường ai nấy đi". Quá thèm trà sữa, Salim tự học cách làm trân châu tại nhà theo các video hướng dẫn trên Youtube. Thế nhưng những người xung quanh lại khiến hot girl "đắng mề" khi nhận xét là giống chè trôi nước ca cao, luộc sấu. Em gái Đặng Văn Lâm sớm khoe sự đảm đang của bản thân khi vào bếp làm sushi. Đây là một món cực kỳ khó, không phải ai cũng dám bắt tay vào thực hiện. MC Mai Ngọc chăm chỉ chia sẻ thực đơn bữa ăn, khuyên mọi người nên ở nhà nấu nướng, ăn uống lành mạnh trong thời gian tránh dịch. Châu Bùi quyết tâm ăn uống đủ chất, đúng giờ như khi vẫn còn ở trong khu cách ly. Cô nàng tự vào bếp nấu nướng, đồng thời than vãn việc không biết bao giờ mới giảm được cân. Xem thêm clip: Châu Bùi update tình hình trong khu cách ly, khoe được ăn đủ chất hơn ở nhà - Nguồn: Youtube

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ hoạt động giải trí phải tạm dừng, chính vì thế nên dàn hot girl Việt có thêm giời gian thảnh thơi dành cho bản thân và gia đình. Nhân dịp rảnh rỗi, nhiều mỹ nhân đình đám trong giới trẻ tranh thủ học nấu ăn, quyết tâm trở thành gái đảm để kỳ nghỉ dịch không trôi qua vô ích. Quỳnh Anh Shyn và Sun HT là hai hot girl đình đám cực chăm chỉ nấu nướng trong mùa dịch. Hai cô nàng khéo bày ra đủ món từ đơn giản đến phức tạp để thử sức. Á hậu Nguyễn Tường San giới thiệu với cộng đồng mạng món bánh do chính tay cô thực hiện. Mặc dù trong lúc làm gặp khá nhiều khó khăn nhưng thành quả vẫn hết sức đẹp mắt. Tóc Tiên cho biết rất nhiều năm cô không vào bếp do lịch trình bận rộn, thế nhưng sau thời gian cách y toàn xã hội, cô tự tin với tài bếp núc của mình khi nấu xôi ship cho cả bạn bè và làm được cả bít tết. Mặc dù không nấu nướng nhưng Ngọc Thảo vẫn luôn được thưởng thức đồ ăn ngon do người bạn thân thiết là hot girl Linh Rin vào bếp rồi ship qua. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang có tin đồn rằng Linh Rin và Phillip Nguyễn đã "đường ai nấy đi". Quá thèm trà sữa, Salim tự học cách làm trân châu tại nhà theo các video hướng dẫn trên Youtube. Thế nhưng những người xung quanh lại khiến hot girl "đắng mề" khi nhận xét là giống chè trôi nước ca cao, luộc sấu. Em gái Đặng Văn Lâm sớm khoe sự đảm đang của bản thân khi vào bếp làm sushi. Đây là một món cực kỳ khó, không phải ai cũng dám bắt tay vào thực hiện. MC Mai Ngọc chăm chỉ chia sẻ thực đơn bữa ăn, khuyên mọi người nên ở nhà nấu nướng, ăn uống lành mạnh trong thời gian tránh dịch. Châu Bùi quyết tâm ăn uống đủ chất, đúng giờ như khi vẫn còn ở trong khu cách ly. Cô nàng tự vào bếp nấu nướng, đồng thời than vãn việc không biết bao giờ mới giảm được cân. Xem thêm clip: Châu Bùi update tình hình trong khu cách ly, khoe được ăn đủ chất hơn ở nhà - Nguồn: Youtube