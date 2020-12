Hội hot girl khiến vạn người ghen tị vì được chồng cưng hết mực

Sau khi xuất hiện chớp nhoáng trong một vài Vlog của anh trai Huyme, Trang Lou (Phạm Thu Trang) đã gây được nhiều chú ý với đông đảo giới trẻ bởi nét đẹp trong sáng, tinh nghịch của mình. Hot girl sinh 1995 còn được mọi người quan tâm bởi câu chuyên tình “thanh xuân tuổi 17” với anh chàng điển trai Tùng Sơn. Kết hôn khi còn khá trẻ, Tùng Sơn vẫn ra dáng là một người chồng luôn yêu thương và chiều chuộng vợ con. Gia đình bỉm sữa “đốn tim” người hâm mộ bằng những khoảnh khắc một nhà ba người giản dị nhưng vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Trang Lou có được những điều mà người con gái nào cũng ước mơ: nhan sắc xinh đẹp, mối tình đẹp như mơ năm 16 tuổi, một gia đình nhỏ hạnh phúc với chồng yêu thương và những đứa con vô cùng đáng yêu. Hot girl cùng tên Trang này nổi tiếng không kém cạnh gì khi trở thành bạn gái, là vợ của chàng streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, cô nàng được Xemesis gọi với cái tên cực yêu là Xoài Non. Nhan sắc của Xoài Non luôn là thứ khiến dân tình xuýt xoa ghen tị. 10x sở hữu gương mặt trắng trẻo, thon gọn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ “đốn tim” người đối diện. Người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ chồng cô không phải là người quá lãng mạn nhưng luôn quan tâm, lo lắng cho vợ bằng những việc làm thực tế nhất. Không những vậy, gái xinh 18 tuổi cũng được mẹ chồng thương yêu như con ruột, luôn bảo ban, chỉ dạy cô nhiều điều. Xemesis và Xoài Non thường “đốn tim” người hâm mộ bằng những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương bên nhau. Đàm Thu Trang sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô nàng từng tham gia nhiều cuộc thi và để lại những thành tích ấn tượng như Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012, Top 6 chương trình VietNam Next Top Model 2010, giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010… Không tạo được tên tuổi sau nhiều năm hoạt động showbiz, chân dài chuyển hướng sang kinh doanh. Đàm Thu Trang gây chú ý khi hẹn hò và kết hôn với doanh nhân Cường Đô La. Sau một thời gian hẹn hò, “đại gia phố núi” nhận ra cô chính là vợ tương lai của mình. Doanh nhân 8x có không ít bóng hồng bên cạnh, nhưng Thu Trang là người phụ nữ đầu tiên anh chàng dành tặng những điều đặc biệt nhất. Kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tổ ấm nhỏ càng hạnh phúc hơn khi “công chúa nhỏ” Suchin chào đời. Cường Đô La dành nhiều thời gian phụ cô chăm sóc con gái cưng. Ảnh: Facebook, Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

