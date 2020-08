Hội hot girl cùng tên không chỉ đẹp còn cực “hot” trên MXH

Sau khi xuất hiện chớp nhoáng trong một vài Vlog của anh trai Huyme, Trang Lou (Phạm Thu Trang) đã gây được nhiều chú ý với đông đảo giới trẻ bởi nét đẹp trong sáng, tinh nghịch của mình. Hot girl sinh 1995 còn được mọi người quan tâm bởi câu chuyên tình “thanh xuân tuổi 17” với anh chàng điển trai Tùng Sơn. Nhắc tới Trang Lou, người ta sẽ nhớ ngay tới hot mom dù chẳng hoạt động gì trong showbiz nhưng vẫn đường đường chính chính có hơn 1 triệu followers trên Instagram. Ngay sau khi kết hôn cùng mối tình năm 17 tuổi Tùng Sơn, cô nàng sinh năm 1995 nghiễm nhiên “hoá thành” hot mom hiện đại có sức hút nhất trên mạng xã hội cùng với cậu con trai xinh xắn là Xoài. Hot girl cùng tên Trang này nổi tiếng không kém cạnh gì khi trở thành bạn gái, và hiện tại là vợ sắp cưới của chàng streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, cô nàng được Xemesis gọi với cái tên cực yêu là Xoài Non. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Điểm khiến cô nàng trở nên nổi bật giữa “rừng gái xinh” Việt là gương mặt lai Tây. Được biết thêm, Xoài Non cũng là cái tên khá nổi trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến, thậm chí, cô nàng còn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc lung linh như hiện tại. Dừng sự nghiệp học hành, hot girl này theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Trang Moon là một trong nữ DJ được quan tâm bậc nhất tại Hà thành. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng" khi biển diễn cùng đội với Sơn Tùng M-TP. Cô nàng gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc ngọt ngào mà âm nhạc cũng đã toát lên được nét tính cách phóng khoáng, vô tư qua những âm thanh mà cô mang lại. Trước đây, cô trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, Trang Moon trở nên vô cùng táo bạo. Cô không ngần ngại diện những bộ độ khoe triệt để cơ thể nóng bỏng cùng những đường cong quyến rũ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

