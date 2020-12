Hội gái xinh Việt đua nhau check-in mệt nghỉ dịp Giáng Sinh

Con dâu ông trùm điện tử Sài Gòn - Vân Tiny mới đây đã khiến dân tình "lác mắt" với màn check-in mùa Giáng Sinh sang chảnh hết nấc. Nàng hot girl thả nhẹ tấm ảnh khoe dáng cực nuột bên cây thông Noel to đùng. Bên cạnh đó, Vân Tiny còn tranh thủ check-in Noel tại nhà với chiếc váy đỏ đúng chuẩn màu của mùa lễ hội này. Gái xinh Nguyễn Thảo cũng sang chảnh không kém khi check-in bên xế hộp được trang trí khá ấn tượng. Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng không kém cạnh ai khi chụp ảnh Giáng Sinh với vóc dáng cực chuẩn. Kiều Ly Phạm cũng làm con ảnh tương tự tranh thủ check in ở quán cafe. Bạn gái thiếu gia Hiếu Nguyễn thì sửa soạn Noel theo một cách khác, cô nàng tham gia vào một workshop dạy làm vòng hoa cho Giáng sinh.Hot girl TikTok Lê Bống gia nhập hội sống ảo đón Noel với bức ảnh cận cảnh khuôn mặt phô diễn nhan sắc xinh đẹp. Hot teen Lê Gia Linh (Meo Xinh - 2006) cũng đã kịp "bỏ túi" một bộ ảnh cực đáng yêu để đón không khí Giáng sinh năm nay. YouTuber Her86m2 lại chăm chút khoản decor Giáng Sinh đẹp như trời Tây ở trong nhà. "Chơi lớn" nhất mùa Noel năm nay phải kể đến "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Căn biệt thự 40 tỷ của cô nàng vốn dĩ đã lung linh nay càng trở nên hoành tráng khi "lên đèn". Ngọc Trinh lựa chọn tone vàng cho Noel năm nay thay vì đỏ hay trắng như thông thường. Vì thế căn phòng như vừa được “dát vàng” đón lễ hội. Nữ streamer Linh Ngọc Đàm cũng không hề kém cạnh khi đăng tải bức ảnh đón Giáng Sinh cùng chú mèo của mình. Ảnh: Tổng hợp Facebook, Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giáng sinh 2019 rộn rã vòng quanh thế giới - Nguồn: VTV24

