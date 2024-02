Hội gái hậu đậu làm mứt Tết từ bóng đêm cho đến đổi màu

càng gần đến Tết, câu chuyện này lại càng được chú ý hơn bao giờ hết bởi ai cũng mong nhà mình sẽ có một cái Tết sạch và an toàn. Vì vậy mà một trong những việc được nhiều người thực hiện chính là tự làm mứt Tết. Từ khoảng 1 tháng đến nửa tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều bà nội trợ đã tìm tòi, xem lại công thức để bắt tay vào làm những mẻ mứt đầu tiên. Trong số đó, loại mứt phổ biến nhất chính là mứt dừa. Với ưu điểm dễ kiếm nguyên liệu, dễ làm và đẹp mắt, mứt dừa được rất nhiều chị em lựa chọn để trổ tài. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có thể thành công với món ăn ngọt ngào nhưng đỏng đảnh này. Thậm chí, họ còn gặp thất bại thảm hại với món mứt dừa tưởng như đơn giản nhất. Có thể kể nhanh một vài lý do dẫn đến kết cục thê thảm này như: cho quá ít đường mứt không đủ độ kết dính, để lửa to khiến đường bị bén, sên mứt chưa đủ khô, cho quá nhiều thực phẩm tạo màu khiến mứt dừa không sên khô được… Thế nhưng dù lý do nào đi chăng nữa thì các chị em cũng tạm gác qua một bên để "chiêm ngưỡng" những tác phẩm cười ra nước mắt. Miếng mứt dừa này khiến nhiều người tưởng rằng đó là tóp mỡ. Chỉ vì sên đường hơi quá lửa nên chiếc mứt Tết này suýt hóa bóng đêm. Mứt dừa hóa kẹo dừa nguyên miếng biến chị em trở thành thảm họa. Mứt dừa viên cũng được nhiều chị em ưa chuộng, nhưng không phải ai làm cũng thành công. Ảnh: Tổng hợp

