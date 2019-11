Học sinh “đứng hình” khi cô giáo mặc trang phục này đứng lớp

Mới đây, hình ảnh một cô giáo mặc chiếc áo dài tím thướt tha in kín những tác phẩm văn học kinh điển như Lão Hạc, Số Đỏ, Truyện Kiều, Chí Phèo,...đứng trên bục giảng khiến nhiều người thích thú. Chủ nhân của tấm ảnh còn hài hước bình luận: "Khi cô giáo chủ nghiệm của bạn dạy môn văn". Trước đó, một nhóm cô giáo dạy văn tại trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7, TP HCM) cũng đã từng "lăng xê" cho mốt áo dài in tác phẩm văn học này. Những chiếc áo dài độc đáo thậm chí khiến giáo viên dạy Hoá và Toán cũng "xiêu lòng", hỏi bằng được địa chỉ để tìm mua. Không chỉ có môn văn, môn hoá với bảng tuần hoàn cũng được cô giáo in lên tà áo dài để khi quên thì kiểm tra luôn khỏi phải xem sách. Những tà áo dài độc đáo nhìn qua là biết cô giáo dạy môn gì. Là một môn khó nhằn và lắm công thức, cô giáo dạy toán in luôn đề bài và bài giải lên áo cho khiến học sinh thích thú. Vừa yêu nghề lại yêu học sinh, các cô giáo quyết định in bài giảng lên luôn áo dài. Những chiếc áo dài có 1-0-2 này thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng ý tưởng đưa kiến thức lên trang phục rất độc đáo, khiến học sinh hứng thú hơn. Người dùng Q.L bình luận : "Rất hay ho mà đẹp nữa. Cứ nhìn thấy cô là thấy văn học thế này thì chẳng sợ trò nào quên bài nữa. Hơn nữa trông là biết cô dạy môn gì rồi, rất đặc biệt". Tuy nhiên, những chiếc áo dài này chỉ được các cô mặc trong giờ dạy chứ nếu diện trong tiết kiểm tra thì chắc cả lớp được điểm 10 hết mất thôi. Rap Về Chí Phèo | Đỉnh Cao Văn Học, Ngữ Văn lớp 11 - Tan, Kunzing - Nguồn: Youtube

