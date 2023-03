Hoá Thị Màu, "bà hoàng biến hình" Quỳnh Thi lại khiến netizen trầm trồ

Bên cạnh ca từ lôi cuốn, dễ nghe của ca khúc Thị Mầu thì chính nữ ca sĩ cũng tạo nên một chiếc trend biến hình mới, được sự hưởng ứng, "đu trend" của nhiều hot girl nổi tiếng, trong đó có "bà hoàng biến hình" Quỳnh Thi. Như mọi lần, đoạn clip biến hình của Quỳnh Thi này vẫn là sự chuyển biến từ một hình tượng ban đầu xấu xí, kém sắc cho đến một cô nàng xinh đẹp, sắc sảo. Tuy nhiên, xu hướng biến hình lần này lại toát lên được phong cách văn hoá dân gian sâu đậm qua câu chuyện của nhân vật Thị Mầu và trang phục như áo yếm, món quai thao... Quỳnh Thi không thèm make up, diễn và hát nhép theo đoạn nhạc Thị Mầu của Hoà Minzy trong sự chờ mong của khán giả ở tạo hình tiếp theo. Qua mỗi đoạn nhạc drop nhỏ, Thị Mầu Quỳnh Thi sẽ được thêm vào một lớp make up. Đúng đoạn "tình tang tang tình tình tang" đầy cao trào, Quỳnh Thi biến hình từ một cô nàng ăn diện đơn giản sang áo yếm trắng, trang điểm kỹ càng đầy ấn tượng. Theo tiết lộ của Quỳnh Thi, lần đu trend này đang trong lúc mắt cô nàng sưng to, đỏ hết cả lên do bị dị ứng, thế nhưng chút khuyết điểm tạm thời này vẫn không "dìm được" nhan sắc của cô nàng. Quỳnh Thi vẫn rất lộng lẫy, tự tin và diễn thật "sắc nét" trong vai Thị Mầu đầy sự chanh chua, lẳng lơ. Qua phần biến hình của Quỳnh Thi, một nàng Thị Mầu ăn vạ, đòi đền đầy sự chua ngoa được khắc hoạ cẩn thận, thành công. Có thể nói, sự thành công của đoạn clip không chỉ đến từ nhan sắc nổi trội của cô nàng mà còn nằm ở năng khiếu diễn xuất, kỹ thuật hình thể không lẫn vào đâu được. Ngay khi vừa đăng tải lên trang cá nhân vài tiếng đồng hồ, đoạn clip này của Quỳnh Thi ngay lập tức nhận về hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, nhiều người không ngại dành những lời khen có cánh cho "nữ hoàng biến hình" trứ danh này.

