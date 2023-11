Hoa khôi bóng chuyền sinh viên Việt Nam nhan sắc cực nét

Đinh Thị Huyền Trang (19 tuổi, Nghệ An) mới đây đoạt danh hiệu hoa khôi giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Cô hiện là sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Huyền Trang được tiếp xúc, tập luyện các bộ môn thể thao từ nhỏ. Bắt đầu tập chơi bóng chuyền từ năm 15 tuổi, Huyền Trang nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu, trở nên dạn dĩ và dần bộc lộ năng khiếu của mình với bộ môn này (Ảnh: FBNV). "Với mình, việc tập luyện, chơi thể thao giúp bản thân nâng cao sức khỏe và trở nên dẻo dai hơn. Đồng thời, thể thao còn mang lại những giây phút thư giãn tuyệt vời cho mình sau giờ học, làm việc căng thẳng", cô gái quê Nghệ An chia sẻ (Ảnh: FBNV). Nhờ tập luyện thể thao thường xuyên kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, Huyền Trang sở hữu chiều cao 1,70m, thân hình săn chắc với vòng eo thon gợi cảm (Ảnh: FBNV). Bận rộn với việc học nhưng cô gái quê Nghệ An vẫn luôn chủ động sắp xếp thời gian tập luyện bóng chuyền. Huyền Trang cho rằng, bóng chuyền luôn là niềm đam mê và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình (Ảnh: FBNV). Thường ngày, Huyền Trang ưa chuộng những bộ trang phục trẻ trung, nữ tính, phù hợp với lứa tuổi (Ảnh: FBNV). Đôi khi, Huyền Trang khéo léo lựa chọn các trang phục ngắn, ôm sát, tôn lên đôi chân dài cùng hình thể săn chắc, gợi cảm (Ảnh: FBNV). Nhiều bạn nam tiếc nuối khi biết cô gái quê Nghệ An đã có người yêu. Nửa kia của cô là Nguyễn Văn Hiệu, thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội và từng là vận động viên điền kinh thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Ảnh: FBNV).

