HLV Rap Việt và bạn gái có động thái lạ, dân mạng nghi vấn rạn nứt?

Là một trong những rapper đình đám nhất nhì showbiz hiện tại, Karik sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Từ đó nên chuyện tình yêu của chàng rapper này cũng được quan tâm không kém. Sau khi công khai có bạn gái mới là hot girl Bella, những động thái của cô gái này luôn được dân tình đặc biệt quan tâm. Mới đây, gái xinh này lại bất ngờ cập nhật một loạt trạng thái tâm trạng trên Facebook cũng như Instagram làm dân tình chú ý. Cụ thể hơn, trên Instagram, Bella đã chia sẻ story là ảnh chụp màn hình một cuộc hội thoại với một nhân vật giấu tên. Trong cuộc nói chuyện, hot girl này sợ khi những thứ quý giá và ngây thơ nhất của mình đang dần mất đi từng chút một. Đồng thời, đối phương khuyên cô nàng nên chấm dứt nó đi và rằng lựa chọn cuối cùng là do cô thôi. Trên Facebook, bạn gái Karik cũng cập nhật đoạn quote ẩn ý: "Tất cả mọi chuyện, chỉ cần bạn cảm thấy không sao thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả". Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất Bella đã lẳng lặng xoá hết ảnh chụp đôi với Karik trên Instagram. Đồng thời, cô nàng còn unfollow bạn trai mình trên Instagram lúc nào không hay. Về phía chàng rapper, trên trang cá nhân anh đăng bức ảnh ẩn ý đứng một mình trên đường vào 5 giờ sáng khiến dân tình vô cùng hoang mang. Qua những động thái này nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn Karik và Bella đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn gái mới của Karik tên Uyên Phan, thường gọi là Bella. Hot girl được nhiều dân mạng đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp không khác gì búp bê lai Tây. Trên trang cá nhân, Bella thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không góc chết của mình và nhận về "hàng tá" lời khen. Sau khi công khai yêu Karik, Bella thường xuyên đăng ảnh cùng bạn trai, dân mạng hay bắt gặp họ xuất hiện cùng nhau trên MXH. Tuy nhiên chưa được bao lâu cả Karik và Bella cùng có động thái khác lạ khiến dân tình bán tín bán nghi. Hoặc có thể Bella đang nói đến một chủ đề khác ngoài tình yêu nên khiến cư dân mạng vội đưa ra suy luận về chuyện của họ. Hiện tại, cặp đôi này vẫn chưa lên tiếng trước những lời bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Only C, Karik bị fan dọa đánh vì không chịu chụp hình - Nguồn: VTC NOW

Là một trong những rapper đình đám nhất nhì showbiz hiện tại, Karik sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Từ đó nên chuyện tình yêu của chàng rapper này cũng được quan tâm không kém. Sau khi công khai có bạn gái mới là hot girl Bella, những động thái của cô gái này luôn được dân tình đặc biệt quan tâm. Mới đây, gái xinh này lại bất ngờ cập nhật một loạt trạng thái tâm trạng trên Facebook cũng như Instagram làm dân tình chú ý. Cụ thể hơn, trên Instagram, Bella đã chia sẻ story là ảnh chụp màn hình một cuộc hội thoại với một nhân vật giấu tên. Trong cuộc nói chuyện, hot girl này sợ khi những thứ quý giá và ngây thơ nhất của mình đang dần mất đi từng chút một. Đồng thời, đối phương khuyên cô nàng nên chấm dứt nó đi và rằng lựa chọn cuối cùng là do cô thôi. Trên Facebook, bạn gái Karik cũng cập nhật đoạn quote ẩn ý: "Tất cả mọi chuyện, chỉ cần bạn cảm thấy không sao thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả". Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất Bella đã lẳng lặng xoá hết ảnh chụp đôi với Karik trên Instagram. Đồng thời, cô nàng còn unfollow bạn trai mình trên Instagram lúc nào không hay. Về phía chàng rapper, trên trang cá nhân anh đăng bức ảnh ẩn ý đứng một mình trên đường vào 5 giờ sáng khiến dân tình vô cùng hoang mang. Qua những động thái này nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn Karik và Bella đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn gái mới của Karik tên Uyên Phan, thường gọi là Bella. Hot girl được nhiều dân mạng đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp không khác gì búp bê lai Tây. Trên trang cá nhân, Bella thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không góc chết của mình và nhận về "hàng tá" lời khen. Sau khi công khai yêu Karik, Bella thường xuyên đăng ảnh cùng bạn trai, dân mạng hay bắt gặp họ xuất hiện cùng nhau trên MXH. Tuy nhiên chưa được bao lâu cả Karik và Bella cùng có động thái khác lạ khiến dân tình bán tín bán nghi. Hoặc có thể Bella đang nói đến một chủ đề khác ngoài tình yêu nên khiến cư dân mạng vội đưa ra suy luận về chuyện của họ. Hiện tại, cặp đôi này vẫn chưa lên tiếng trước những lời bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Only C, Karik bị fan dọa đánh vì không chịu chụp hình - Nguồn: VTC NOW