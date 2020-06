Hiện tượng "đi đường quyền” lồng lộn dự sự kiện khiến CĐM thích thú

Mới đây, hình ảnh 3 hiện tượng mạng là cô Minh Hiếu, diva Cát Thy và Trần Đoàn cùng mặt tại một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt nhiều người. Xuất hiện cùng nhau, cả 3 đều diện váy dài thướt tha, lấp nhanh cực kỳ lồng lộn. Trần Đoàn và "Diva bánh tráng trộn" Cát Thy trang điểm, làm tóc cực kỳ lồng lộn tại sự kiện. Cả hai vui vẻ chụp ảnh selfie với nhau. Cũng như mọi lần, cô Minh Hiếu đeo vàng kín người xuất hiện tại sự kiện. Tên tuổi của cô gắn liền với những lần khoe khoang sự giàu có. Cả 3 cái tên Minh Hiếu, Cát Thy và Trần Đoàn đều là những hiện tượng mạng nổi tiếng trên mạng xã hội những ngày gần đây. Trong đó, "Diva" Cát Thy làm nghề bánh tráng trộn cực kỳ vui tính, hay trêu đùa khách hàng. Các clip của cô được tìm thấy rất nhiều trên mạng xã hội Tik Tok. Cách đây không lâu, Trần Đoàn và cô Minh Hiếu từng khẩu chiến trên mạng xã hội. Trần Đoàn đã về tận nhà, rơi nước mắt xin lỗi cô Minh Hiếu, sau đó cả hai đã làm lành. Cô Minh Hiếu là người bất kỳ dân mạng nào cũng biết đến trong thời gian gần đây. Cô đã trải qua 10 đời chồng trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc như hiện nay. Hiện tượng mạng này cũng có rất nhiều câu nói hài hước, được dân mạng sử dụng nhiều như: "Có tiền mới đi đường quyền được!", "Con bò rụng lông, cây me rụng lá",... Cô Minh Hiếu cho biết tên thật Võ Minh Hiếu, ở Tiền Giang, có sở thích đeo vàng. Trên người cô lúc nào cũng phải đeo vài chục cây vàng. "Tôi thích đeo vàng lắm, nhưng hồi xưa chưa có tiền nên không đeo được. Sau này má tôi mất để lại cho tôi 100 cây vàng, cộng với tiền đi làm dành dụm nên tôi giàu lên và có tiền mua vàng đeo" - Cô Minh Hiếu từng cho biết. Mời quý độc giả xem thêm clip: CÔ MINH HIẾU ĐEO VÀNG, CẦM TIỀN ĐI ĐƯỜNG QUYỀN TRÊN COME OUT KHIẾN MINH TUÂN KHÁNH CHI ĐỨNG HÌNH - Nguồn: Youtube

