Hiếm hoi diện đồ bơi, "hot girl cổ trang" khoe thân hình nõn nà

Mới đây, loạt ảnh khoe dáng đẹp khi đi biển của Điền Hi Vi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Weibo. Trong hình, nữ diễn viên sinh năm 1997 diện thiết kế đồ bơi liền mảnh cổ yếm, hoạt tiết chấm bi, cô quấn thêm một lớp khăn dày bên dưới, tạo thành váy nhằm tiết chế sự gợi cảm. Thiết kế tôn lên bờ vai thon, thầm ngực đầy và làn da trắng mịn của Điền Hi Vi. Người đẹp hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng lối make up trong trẻo, ngọt ngào. Kết hợp cùng khung cảnh thiên nhiên và hiệu ứng ánh sáng tốt, bộ ảnh mới này của Điền Hi Vi nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ, nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. "Trời ơi, xinh đẹp phát sáng luôn đó", "Bạn này dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn, vòng 1 đầy đặn, quyến rũ", "Không hổ danh là búp bê, đẹp quá", "Nhìn như thế này ai tin đã U30 chứ", "Đẹp quá",... là những bình luận của cư dân mạng. Điền Hi Vi (Tian Xiwei) được mệnh danh là "Búp bê cổ trang" sở hữu vóc dáng nỏng bỏng bậc nhất tại Trung Quốc. Mặt học sinh, thân hình phụ huynh" là cụm từ mà người hâm mộ thường dùng để miêu tả vẻ ngoài của Điền Hi Vi. Điền Hi Vi nhiều lần để lộ thân hình săn chắc, cơ bắp hay vòng 1 đẹp đầy đặn trong những trang phục trễ vai, váy hai dây,... Bên cạnh đó, Điền Hi Vi còn nằm trong top 4 gương mặt đẹp nhất của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên và Châu Dã.

