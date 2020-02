Hẹn hò với cầu thủ, dàn gái xinh "trúng lời nguyền" bị thị phi đeo bám

Sinh ra trong gia đình giàu có, vợ Duy Mạnh được yêu chiều không khác gì nàng công chúa, thế nhưng từ khi hẹn hò với cầu thủ, cô lại không ít lần vướng phải rắc rối không đáng có. Vì có gia cảnh không tương xứng nên nhiều người cho rằng cầu thủ quê Đông Anh "trèo cao", thích lấy vợ giàu. Bênh vực chồng, nhiều lần Quỳnh Anh không ngần ngại đáp trả dân mạng gay gắt. Nàng WAGs cho biết cô và bạn trai cầu thủ tự biết cân bằng chi tiêu, có làm thì có thưởng. Bạn gái Huy Hùng là Nguyễn Thuỳ Dương cũng từng nhiều lần bị cho rằng ăn bám, tiêu tiền của bạn trai mặc dù hiện tại cô nàng khá thành công trong công việc kinh doanh mỹ phẩm, đồ phong thuỷ online. Mới đây, không thể chịu được thị phi, Thuỳ Dương đăng tải đoạn nói chuyện giữa cô và bạn trai là cầu thủ. Hot girl Hải Phòng cho biết quá bận rộn với công việc nên không có thời gian yêu đương. Kèm theo, cô nàng còn dùng một số lời nói không hay, tuy nhiên đã xoá ngay sau đó. Võ Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức cũng là nàng WAGs liên tục bị hạn thị phi vận vào người. Trong lễ cưới diễn ra vào mùng 6 Tết Âm lịch mới đây, hot girl bị cho rằng "sống ảo" bởi nhan sắc thật khác xa trong hình. Ngay tối hôm đó, "hot girl mầm non" đã lên tiếng thừa nhận mặt mình bị vuông và việc chỉnh sửa ảnh thì ai cũng làm chẳng riêng gì cố. Hơn nữa do căng thẳng trước đám cưới nên không tránh khỏi nhan sắc đi xuống. Trong thời gian hẹn hò với Phan Văn Đức, Nhật Linh cũng nhiều lần bị tố phá thai như cơm bữa, lăng nhăng, bùng tiền và phải chuyển trường do bị ném mắm tôm. Nhật Lê, bạn gái cũ Quang Hải đúng chuẩn "cô gái vàng trong làng thị phi" khi liên tục "dính phốt". Cô nàng từng bị chỉ trích vì dùng danh xưng "bạn gái Quang Hải" để nổi tiếng, quảng cáo thuốc giảm cân, thực phẩm tăng chiều cao không có tâm. "Hot girl phòng gym" Yến Xuân, bạn gái Đặng Văn Lâm cũng từng bị nhận xét là quê mùa và xấu. Thế nhưng cô nàng dường như chẳng mấy bận tâm mà thẳng thắn thừa nhận mình không được xinh đẹp và sinh ra ở quê nên việc "phèn" là bình thường. Vóc Đỗ, cô gái liên tục vạ miệng trên mạng xã hội. Nàng WAG từng bị cho rằng hám tiền, ăn bám khi khoe Văn Dũng chuyển cho 1500 USD để đi Mỹ chơi. Sau đó, Vóc Đỗ cho biết đã chuyển lại tiền trả bạn trai không thiếu một xu. Xem thêm clip: Top 5 nàng WAGS xinh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

