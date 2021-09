Hé lộ người thừa kế bộ nữ trang bạc tỷ của bà Phương Hằng

Nhắc đến "bà trùm" Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng, netizen làm sao có thể bỏ qua BST kim cương viên nào viên nấy to như "hột mít" thường xuyên được lên sóng của bà được. Cách đây không lâu, cũng chính bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến netizen được phen xỉu up xỉu down khi trưng trổ ra viên kim cương 45 carat với giá tiền được đồn đoán lên đến ngàn tỷ. Ngoài chuyện BST của bà chủ khu du lịch Đại Nam hoành tráng ra làm sao, giá trị khổng lồ thế nào, dân mạng còn vô cùng quan tâm ai sẽ là người may mắn được thừa kế đống hột xoàn to đùng đó. Nếu người thừa kế là thiếu gia Đại Nam - Huỳnh Hằng Hữu thì không đúng lắm, khu du lịch thì còn có lý, chứ kim cương thiết kế cho quý bà, tỷ phú 9 tuổi sẽ làm gì? Không để netizen tò mò lâu, mới đây bà Phương Hằng đã cho lên sóng tâm thư 136 chữ không một dấu chấm câu để hé lộ ai là người sẽ thừa kế BST kim cương của mình. Cụ thể, trong tâm thư dài bà Phương Hằng gửi lời yêu thương đến con gái Natalie và biết ơn vì cô nàng đã xuất hiện, là động lực cho bà cố gắng, nỗ lực thành công để đời con không khổ như đời mẹ. Chưa hết, trong tâm thư này, bà Phương Hằng cũng hé lộ sẽ tặng BST kim cương của mình cho Natalie để cô nàng tập tành làm bà chủ nhỏ. Số kim cương này Natalie để đeo hay bán đấu giá làm từ thiện đều tùy theo ý cô, bà Phương Hằng chỉ giữ lại 1 vài món để đeo khi cần. Cũng trong bài đăng này, bà Phương Hằng âu yếm gọi Natalie là bản photocopy có màu của mình và gửi đến con gái những lời chúc tốt đẹp nhất dù sinh nhật đã cô đã qua. Ái nữ của đại gia Phương Hằng có tên My (nickname: Natalie), được mẹ cho đi du học từ khi còn nhỏ. Hiện tại Natalie đang ở Việt Nam cùng gia đình nên dạo gần đầy thường xuyên xuất hiện trong nhiều dịp như sinh nhật mẹ, đám hỏi anh trai. Trong sinh nhật của cô hồi 2020, bà Phương Hằng cũng lên sóng một tâm thư dài không kém để thể hiện tình cảm với con gái. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

