Hé lộ danh tính nàng dâu số hưởng có “mẹ chồng điểm 10”

Mới đây, câu chuyện mẹ chồng của một cô con dâu chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tị. Theo chia sẻ của nàng dâu này, mẹ chồng cô là một người vô cùng tâm lý, luôn quan tâm, chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từng dòng tinh nhắn, sự quan tâm của mẹ chồng dành cho nàng dâu Hải Phòng tốt phúc này đều khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em phải xuýt xoa. Sau khi câu chuyện mẹ chồng nàng dâu hot nhất MXH được lan truyền một cách chóng mặt thì danh tính của cô gái may mắn cũng được netizen tìm ra. Được biết, cô là Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1997, hiện đang theo học ngành giáo dục quốc phòng và an ninh của ĐH Sư phạm 1 Hà Nội. Là nữ nhưng nàng dâu xinh đẹp này lại chọn học ngành giáo dục quốc phòng và an ninh. Được biết khi ra trường cô sẽ dạy GDQP cho học sinh cấp 3 và sinh viên Đại học. Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Ánh có thể thấy cô gái này cực may mắn khi không chỉ xinh đẹp mà còn có mẹ chồng "đỉnh của đỉnh". Ngoại hình của nàng dâu Hải Phòng xinh đẹp không khác gì thế hệ hot girl hiện nay. Được biết, người “mẹ chồng 10 điểm” này là bác Đoàn Thị Minh Tuyên, hiện đang sống tại An Lão, Hải Phòng. Theo chia sẻ của Ngọc Anh, mẹ chồng cô không chỉ biết cách quan tâm, chăm sóc con dâu, mẹ chồng cô còn luôn đứng ra bênh vực và nhắc nhở con trai phải biết tạo niềm tin và động lực cho vợ. Mẹ chồng cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với cô bằng những câu nói đầy ngọt ngào như “cô gái nhỏ nhắn”, “mẹ yêu con”... Ngay khi đăng tải, bài chia sẻ của nàng dâu này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng gửi lời chúc mừng đến cô gái vì có một người mẹ chồng tốt và tâm lý. Mọi người cũng không quên nhắc nhở nàng dâu hãy đối xử thật tốt và yêu thương, hiếu thảo với mẹ chồng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Khác Biệt Giữa Sống Cùng Mẹ Và Ở Một Mình! - Nguồn: YAN News

Mới đây, câu chuyện mẹ chồng của một cô con dâu chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tị. Theo chia sẻ của nàng dâu này, mẹ chồng cô là một người vô cùng tâm lý, luôn quan tâm, chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từng dòng tinh nhắn, sự quan tâm của mẹ chồng dành cho nàng dâu Hải Phòng tốt phúc này đều khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em phải xuýt xoa. Sau khi câu chuyện mẹ chồng nàng dâu hot nhất MXH được lan truyền một cách chóng mặt thì danh tính của cô gái may mắn cũng được netizen tìm ra. Được biết, cô là Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1997, hiện đang theo học ngành giáo dục quốc phòng và an ninh của ĐH Sư phạm 1 Hà Nội. Là nữ nhưng nàng dâu xinh đẹp này lại chọn học ngành giáo dục quốc phòng và an ninh. Được biết khi ra trường cô sẽ dạy GDQP cho học sinh cấp 3 và sinh viên Đại học. Theo dõi trang cá nhân của Ngọc Ánh có thể thấy cô gái này cực may mắn khi không chỉ xinh đẹp mà còn có mẹ chồng "đỉnh của đỉnh". Ngoại hình của nàng dâu Hải Phòng xinh đẹp không khác gì thế hệ hot girl hiện nay. Được biết, người “mẹ chồng 10 điểm” này là bác Đoàn Thị Minh Tuyên, hiện đang sống tại An Lão, Hải Phòng. Theo chia sẻ của Ngọc Anh, mẹ chồng cô không chỉ biết cách quan tâm, chăm sóc con dâu, mẹ chồng cô còn luôn đứng ra bênh vực và nhắc nhở con trai phải biết tạo niềm tin và động lực cho vợ. Mẹ chồng cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với cô bằng những câu nói đầy ngọt ngào như “cô gái nhỏ nhắn”, “mẹ yêu con”... Ngay khi đăng tải, bài chia sẻ của nàng dâu này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng gửi lời chúc mừng đến cô gái vì có một người mẹ chồng tốt và tâm lý. Mọi người cũng không quên nhắc nhở nàng dâu hãy đối xử thật tốt và yêu thương, hiếu thảo với mẹ chồng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Khác Biệt Giữa Sống Cùng Mẹ Và Ở Một Mình! - Nguồn: YAN News