Hầu toà về, hot girl thị phi My Trần khoe mới có điều này

Sau khi từ toà trở về liên quan đến vụ "tương tác vật lý", hot girl My Trần phấn khởi khoe tài khoản TikTok có tích xanh. Cụ thể, trên kênh TikTok, Trần My vui mừng thông báo tài khoản cá nhân của mình vừa nhận được tích xanh từ TikTok. Hot girl thị phi còn rất hào hứng khi số người theo dõi cán mốc 700 nghìn người. Đáng nói, chỉ vài giờ trước đó, My Trần còn đang ngồi trên toà với vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. Được biết, My Trần cùng với Trang Nemo và những người liên quan vừa phải hầu toà để xét xử vụ việc từng gây sốt mạng xã hội đầu tháng 1/2022. Khác với Trần My, Trang Nemo lại không thể vui vẻ sau phiên toà. Chia sẻ trên trang cá nhân, hot mom này viết: "Bất kể hôm nay có tồi tệ đến mấy, bạn ơi xin cũng đừng tuyệt vọng. Dừng lại một chút cũng được, đi chậm một chút cũng không sao, miễn là bạn vẫn còn đặt niềm tin vào chính mình... Cuộc đời này chỉ có duy nhất một lần để sống, nhưng sống như thế nào là do bạn quyết định." Sự việc "tác động vật lý" xảy ra từ đầu năm 2022, do mâu thuẫn trong kinh doanh nên hot mom Trang Nemo đã hẹn lịch gặp trực tiếp Trần My. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, bà chủ shop thời trang Trang Nemo cùng 4 nhân viên trong cửa hàng đã bất ngờ có hành vi "tác động vật lý" lên người bạn đi theo Trần My, khiến cho cô này phải nhập viện. Trong phiên toà mới diễn ra, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) cùng 2 bị cáo khác, mỗi người từ 6 tháng - 12 tháng giam giữ. Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án và đến ngày 23/11 tới sẽ tuyên án. Đến nay, vụ việc "tác động vật lý" giữa Trang Nemo và My Trần vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng Sau phiên toà, mọi động thái của Trang Nemo, Trần My... được quan tâm, theo dõi hết mực. Trần My tên đầy đủ là Trần Nguyễn Trà My (SN 1997), một hot girl trong lĩnh vực bán hàng online. Tên tuổi của My Trần gây chú ý nhiều hơn vào hồi đầu năm khi dính lùm xùm bạo lực với Trang Nemo.

