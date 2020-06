Hậu lễ đính hôn hoành tráng, Công Phượng tập tành kinh doanh lớn

Sau 4 ngày tổ chức lễ đính hôn bí mật với Viên Minh, cầu thủ Công Phượng đã khai trương cơ sở kinh doanh mới kết hợp giữa cafe và bánh tráng thịt heo. Xuất hiện lần đầu tiên sau lễ đính hôn, Công Phượng đến dự khai trương quán cafe này nhưng có sự hiện diện của vợ sắp cưới Tô Ngọc Viên Minh. Quán bánh tráng thịt heo kết hợp cùng cà phê được đặt tại TP HCM. Đây là cơ sở kinh doanh mà Công Phượng bắt tay với đồng đội cũ Đông Triều cùng thực hiện. Ngày khai trương lần này có sự góp mặt của rất nhiều fan hâm mộ nữ Công Phượng, họ đã tới chúc mừng chân sút đình đám 1 lần nữa lên chức ông chủ cũng như tranh thủ cơ hội được chính tay Phượng Núi pha cafe cho thưởng thức. Theo thông tin được biết, vốn làm ăn cơ sở kinh doanh lần này không hề nhờ sự trợ giúp từ gia đình, mà nhờ từ những khoản tiết kiệm khi thi đấu bóng đá của 2 cầu thủ. Mặc dù là "hoa đã có chủ" nhưng Công Phượng vẫn thu hút sự quan tâm từ fan nữ. Nhà hàng bánh tráng thịt heo ĐT5 được đặt theo tên viết tắt của Đông Triều. Với sự hỗ trợ từ ba ông bầu của làng bóng đá quán ĐT5 sẽ kinh doanh thêm cả thức uống là cà phê theo mô hình take - away ngay trong khuôn viên của nhà hàng. Fan hâm mộ đã đến từ rất sớm để có thể giao lưu và trò chuyện cùng idol ngay trong ngày khai trương. Anh chàng tiền đạo Công Phượng hiện tại đang rất bận rộn từ chuyện đám cưới rồi đến việc mở rộng kinh doanh. Ngay từ sáng sớm, hàng chục người hâm mộ đã đến xếp hàng với hy vọng được chụp ảnh, xin chữ kí và giao lưu cùng hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG. Chỉ ít ngày trước đó, Công Phượng đã tổ chức lễ đính hôn với Viên Minh tại một khách sạn 5 sao ở TPHCM. Cặp đôi đã hẹn hò trong thời gian 4 năm trước khi quyết định tổ chức lễ cưới. Ngoài cơ sở kinh doanh này, trước đó Công Phượng cũng đã mở một công ty riêng và giao cho Viên Minh quản lý. Công ty của cầu thủ gốc Nghệ An có tên đầy đủ là Công ty TNHH thương mại tiếp thị thể thao PM, trong đó PM là viết tắt của Phượng Minh. Mời quý độc giả đón xem thêm video Công Phượng lần đầu công khai vị hôn thê xinh đẹp qua bộ ảnh đính hôn lung linh - Nguồn: Youtube

