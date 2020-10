Hậu chia tay, bạn gái cũ em trai rich kid Tiên Nguyễn giờ ra sao?

Tình trường của thiếu gia Việt luôn là chủ đề hot trên MXH. Mới đây, em trai rich kid Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn là cái tên tiếp theo bị soi mói chuyện tình cảm khi bị đặt nghi vấn với thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 có tên Phạm Diệu Linh. Trước khi bị đặt nghi vấn tình cảm với Diệu Linh, William Hiếu Nguyễn từng có thời gian mặn nồng với cô nàng có tên Nicole Teixeira (nickname Nikkita). Cách đây hơn 2 năm, Hiếu Nguyễn và Nikkita từng là một trong những cặp đôi rất được yêu mến. Theo tìm hiểu, Nikkita là bạn thân của Tiên Nguyễn. Chính vì vậy, dân tình đồn đoán đây có thể chính là lý do cô và chàng thiếu gia quen biết, sau đó là tiến tới hẹn hò. Tuy không công khai chính thức nhưng Hiếu Nguyễn và Nikkita thường dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào và cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ bên nhau. Tháng 8/2019, Hiếu Nguyễn và Nikkita lặng lẽ unfollow nhau như một lời ngầm thừa nhận rằng đã "đường ai nấy đi". SAu khi thông tin Hiếu Nguyễn đang vướng tin đồn hẹn hò với gái xinh Phạm Diệu Linh thì nhiều người cũng tỏ ra khá bất ngờ trước những thay đổi của Nikkita. Trên trang cá nhân của mình, Nikkita hiện tại không còn follow ai trong gia đình Jonathan, kể cả cô bạn thân Tiên Nguyễn. Còn về phần ngoại hình, có thể thấy Nikkita không quá thay đổi so với khoảng thời gian ngày xưa, ngoại trừ việc body càng ngày càng nóng bỏng hơn. Trước giờ, Nikkita đã gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng. Nhưng có vẻ như vì tăng cân lên ít nhiều nên trông cô nàng đầy đặn hơn, số đo 3 vòng cũng theo đó mà hấp dẫn hơn. Do Nikkita khá ít cập nhật trang cá nhân nên người ta không biết cô nàng hiện tại đã có bạn trai mới hay chưa. Tuy nhiên, dù có hay không thì việc sở hữu nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng cũng đủ để ngưỡng mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

