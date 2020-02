Hành trình từ chuyện tình đẹp đến siêu đám cưới của vợ chồng Duy Mạnh

Cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018 lịch sử diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc, Duy Mạnh gây chú ý bởi khoảnh khắc cắm lá quốc kì lên tuyết trắng. Không chỉ được ngưỡng bộ bởi có sự nghiệp bóng đá nổi trội, chuyện tình của nam cầu thủ với ái nữ của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Vợ Duy Mạnh là Quỳnh Anh (SN 1996), cựu sinh viên Học viên Ngoại giao. Cô nàng là ái nữ thứ 2 của ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn và là em vợ của cầu thủ Văn Quyết.Duy Mạnh và Quỳnh Anh gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2015 trong một sự kiện do cộng đồng fan của Man City tổ chức. Theo như Quỳnh Anh chia sẻ, cô bị ấn tượng bởi nước da trắng cùng hành động nhường ghế cực kỳ galang của nam cầu thủ. Trong suốt thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân cùng dành cho đối phương những lời có cánh. Quỳnh Anh cũng rất ít khi vắng mặt trên khán đài khi bạn trai thi đấu. Cầu thủ khoác áo CLB Hà Nội được mệnh danh là "Bạn trai nhà người ta" khi không ngần ngại chi mạnh tay tặng bạn gái những món quà trị giá lên tới cả trăm triệu, không bao giờ quên tag Quỳnh Anh và ảnh cá nhân và luôn hết lời khen ngợi cô nàng. Ngày 1/1/2019, Duy Mạnh cầu hôn Quỳnh Anh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh chàng cho biết lý do chọn địa điểm này là do quá ấn tượng với hình ảnh người dân tập trung tại đây theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sau hơn 3 năm yêu nhau, giữa tháng 1/2020 vừa qua, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Thế nhưng ngày hôm đó, trang phục và phong cách trang điểm của cô dâu lại là chủ đề khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 9/2 sắp tới tại nhà Duy Mạnh và một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Nam cầu thủ cũng đã đưa bạn gái đi thử váy cưới, gửi thiệp mời,.... Xem thêm clip: VN Sports (Review) | Duy Mạnh - Quỳnh Anh: Chuyện tình đẹp như mơ và Đám cưới cổ tích - Nguồn: Youtube

Cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018 lịch sử diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc, Duy Mạnh gây chú ý bởi khoảnh khắc cắm lá quốc kì lên tuyết trắng. Không chỉ được ngưỡng bộ bởi có sự nghiệp bóng đá nổi trội, chuyện tình của nam cầu thủ với ái nữ của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Vợ Duy Mạnh là Quỳnh Anh (SN 1996), cựu sinh viên Học viên Ngoại giao. Cô nàng là ái nữ thứ 2 của ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn và là em vợ của cầu thủ Văn Quyết. Duy Mạnh và Quỳnh Anh gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2015 trong một sự kiện do cộng đồng fan của Man City tổ chức. Theo như Quỳnh Anh chia sẻ, cô bị ấn tượng bởi nước da trắng cùng hành động nhường ghế cực kỳ galang của nam cầu thủ. Trong suốt thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân cùng dành cho đối phương những lời có cánh. Quỳnh Anh cũng rất ít khi vắng mặt trên khán đài khi bạn trai thi đấu. Cầu thủ khoác áo CLB Hà Nội được mệnh danh là "Bạn trai nhà người ta" khi không ngần ngại chi mạnh tay tặng bạn gái những món quà trị giá lên tới cả trăm triệu, không bao giờ quên tag Quỳnh Anh và ảnh cá nhân và luôn hết lời khen ngợi cô nàng. Ngày 1/1/2019, Duy Mạnh cầu hôn Quỳnh Anh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh chàng cho biết lý do chọn địa điểm này là do quá ấn tượng với hình ảnh người dân tập trung tại đây theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sau hơn 3 năm yêu nhau, giữa tháng 1/2020 vừa qua, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Thế nhưng ngày hôm đó, trang phục và phong cách trang điểm của cô dâu lại là chủ đề khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 9/2 sắp tới tại nhà Duy Mạnh và một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Nam cầu thủ cũng đã đưa bạn gái đi thử váy cưới, gửi thiệp mời,.... Xem thêm clip: VN Sports (Review) | Duy Mạnh - Quỳnh Anh: Chuyện tình đẹp như mơ và Đám cưới cổ tích - Nguồn: Youtube