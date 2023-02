Hàng phong linh Hà Nội nở vàng rực, hút giới trẻ check in

Những ngày đầu xuân, dọc đất nước Việt Nam ngập tràn trong sắc hoa bung nở khiến những đôi chân đam mê xê dịch đứng ngồi không yên. Tại Hà Nội những hàng cây hoa phong linh bung nở vàng rực một góc trời ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Hàng phong linh nở vàng rực ở con đường bên trong khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông), nó đã trở thành điểm check in Hà Nội mới thu hút không ít người dân tới đây tham quan, chụp ảnh. Mỗi mùa, Hà Nội lại đẹp một vẻ rất riêng. Đầu năm mới, khi thời tiết còn pha trộn gió lạnh và chút nắng hanh hao, ngoài hoa sưa, hoa anh đào, hoa ban thì hoa phong linh vàng rực cũng là một điểm nhấn.Cây phong linh hay còn gọi là phong linh vàng là loại cây được các công trình lớn lựa chọn trồng. Phong linh thường được trồng tại sân vườn, khu đô thị, công trình, khách sạn,… Cây phong linh nở hoa rực rỡ nhất vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5. Khi mùa khô đến, phong linh sẽ rụng hết lá, sau đó mới trổ hoa. Bông hoa có kích thước lớn, nở thành chùm, hình dáng giống chiếc chuông. Những năm gần đây, con đường phủ ngợp hoa phong linh này đã trở thành địa điểm check in quen thuộc của các bạn trẻ và những người yêu thích hoa, thích chụp ảnh hoa phong linh. Khi hoa phong linh nở sẽ tạo thành những chùm hoa phủ khắp tán cành. Những hàng phong linh nối tiếp nhau mang tới vẻ bắt mắt khiến nhiều người say đắm. Những ngày này, đường hoa phong linh này luôn thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh, ngắm hoa mỗi ngày. Hàng hoa phong linh thu hút sự chú ý và yêu thích của mọi độ tuổi. Các bạn trẻ cùng nhau ghi lại những bức hình đẹp bên cạnh hàng hoa phong linh đặc biệt.

Những ngày đầu xuân, dọc đất nước Việt Nam ngập tràn trong sắc hoa bung nở khiến những đôi chân đam mê xê dịch đứng ngồi không yên. Tại Hà Nội những hàng cây hoa phong linh bung nở vàng rực một góc trời ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Hàng phong linh nở vàng rực ở con đường bên trong khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông), nó đã trở thành điểm check in Hà Nội mới thu hút không ít người dân tới đây tham quan, chụp ảnh. Mỗi mùa, Hà Nội lại đẹp một vẻ rất riêng. Đầu năm mới, khi thời tiết còn pha trộn gió lạnh và chút nắng hanh hao, ngoài hoa sưa, hoa anh đào, hoa ban thì hoa phong linh vàng rực cũng là một điểm nhấn. Cây phong linh hay còn gọi là phong linh vàng là loại cây được các công trình lớn lựa chọn trồng. Phong linh thường được trồng tại sân vườn, khu đô thị, công trình, khách sạn,… Cây phong linh nở hoa rực rỡ nhất vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5. Khi mùa khô đến, phong linh sẽ rụng hết lá, sau đó mới trổ hoa. Bông hoa có kích thước lớn, nở thành chùm, hình dáng giống chiếc chuông. Những năm gần đây, con đường phủ ngợp hoa phong linh này đã trở thành địa điểm check in quen thuộc của các bạn trẻ và những người yêu thích hoa, thích chụp ảnh hoa phong linh. Khi hoa phong linh nở sẽ tạo thành những chùm hoa phủ khắp tán cành. Những hàng phong linh nối tiếp nhau mang tới vẻ bắt mắt khiến nhiều người say đắm. Những ngày này, đường hoa phong linh này luôn thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh, ngắm hoa mỗi ngày. Hàng hoa phong linh thu hút sự chú ý và yêu thích của mọi độ tuổi. Các bạn trẻ cùng nhau ghi lại những bức hình đẹp bên cạnh hàng hoa phong linh đặc biệt.