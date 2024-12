Hai nàng WAGs của làng bóng đá Việt sở hữu suối tóc cực phẩm

Từ sau khi lấy Đoàn Văn Hậu, nhiều người tinh ý nhận ra rằng Doãn Hải My đã tiết chế hơn trong phong cách ăn mặc. Nếu trước đây cô nàng vẫn thường diện các trang phục có phần cắt xẻ gợi cảm hay bikini thì từ khi làm vợ, làm mẹ Doãn Hải My trở nên nền nã, kín đáo hơn. Theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, mái tóc dài đen thuần của nàng WAGs cũng được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Sở hữu mái tóc dài nhưng cô nàng luôn giữ cho tóc vào nếp gọn gàng, mượt mà. Nhiều mẹ bỉm sau sinh thường vướng phải tình trạng rụng róc như lá mùa thu, thế nhưng mái tóc vừa dày vừa dài của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến nhiều chị em phải trầm trồ, "xin vía". Từ trước đến nay, Doãn Hải My vẫn luôn trung thành với kiểu tóc dài thẳng, cô chỉ tạo kiểu sóng lơi nhẹ nhàng mỗi lần tham gia sự kiện nào đó hoặc có dịp quan trọng. Bên cạnh Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải cũng sở hữu suối tóc khiến nhiều người mơ ước. Chu Thanh Huyền luôn gắn liền với kiểu tóc dài, chẻ ngôi giữa hoặc ngôi lệch. Thông thường, cô sẽ buông xõa mái tóc hoặc buộc nửa đầu để gọn gàng hơn, khoe nét đẹp nữ tính. Kiểu tóc này đã đi cùng với Chu Thanh Huyền một thời gian dài. Cô nàng luôn thể hiện tình yêu thương trân trọng và nâng niu với bộ tóc của mình. Mặc dù mái tóc dài này khá hợp với bà xã Quang Hải nhưng trong quá khứ, nó cũng từng khiến cô dính thị phi. Là chủ shop bán các sản phẩm kích mọc tóc, nhưng nhiều lần cô bị netizen nghi ngờ là đi cấy tóc nên có đường chân tóc tròn lạ. Tuy nhiên cô nàng đính chính là mình là mình phải đi triệt đường chân tóc chứ không hề có chuyện cấy tóc. Trong những bức ảnh được đăng tải lên trang cá nhân, mái tóc của cô nàng luôn là tâm điểm của sự chú ý. (Ảnh: FBNV)

