Hãi hùng biển người đổ về Cửa Lò trong kỳ nghỉ lễ

Theo thông tin từ phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò (Nghệ An), những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Cửa Lò đã đón 250.000 lượt khách. Lượng khách tăng đột biến khiến giao thông ách tắc, các bãi đỗ xe quá tải. Trước đó, ngày 26/4, Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019 diễn ra tại quảng trường Bình Minh, phủ kín bởi biển người. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò 2019 với chủ đề Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng. Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, cho biết: “Để mùa du lịch Cửa Lò 2019 được thành công, chính quyền thị xã đã quyết liệt trong việc xử lý nghiêm tình trạng chặt chém giá cả". Trong kỳ nghỉ lễ, bãi biển thuộc các phường Nghi Hương, Nghi Thủy đón lượng lớn khách du lịch đến nghỉ mát. Nhiều dịch vụ du lịch trên địa bàn địa phương quá tải. Tại các điểm lưu trú, xảy ra tình trạng khan phòng, cháy phòng. Theo khảo sát của Zing.vn, du khách có kế hoạch du lịch Cửa Lò dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 phải đặt phòng trước từ nửa tháng đến một tuần. Tương tự, các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã cũng rơi vào tình trạng quá tải. Trên biển, các dịch vụ kinh doanh hoạt động chộn rộn. Chia sẻ với Zing.vn, du khách Phạm Hiếu cho biết: "Mặc dù hàng quán đông đúc, các quán ăn ở đây không xảy ra tình trạng chặt chém, đồ ăn vẫn đảm bảo độ tươi ngon cho thực khách". Trên các tuyến đường trung tâm như đường Bình Minh, các phương tiện lưu thông chật kín. Cửa Lò là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong đợt nghỉ lễ dài ngày với nhiều bãi biển sạch, trải dài. Thời tiết cuối tháng 4, đầu tháng 5 oi bức, du khách nghỉ mát tại đây có dịp được hòa mình với dòng nước biển mát lạnh. Mùa du lịch năm 2019, thị xã Cửa Lò đề ra mục tiêu đón khoảng 3,15 triệu lượt khách, đạt doanh thu du lịch 3.449 tỷ đồng. Ngoài ra, các công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ du lịch... được thị xã đặc biệt chú trọng. Xuất phát điểm là một làng chài hoang sơ, ngày nay Cửa Lò thay mình trở thành một đô thị du lịch trẻ năng động, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

