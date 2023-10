Hai chàng trai chuyển giới thành con gái xinh đẹp như mơ

Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) là cô gái chuyển giới khá nổi tiếng trên MXH. Nụ cười quyến rũ của hot girl chuyển giới này khiến người nhìn “lỡ nhịp”, để lại bình luận khen ngợi: “Xinh hơn cả con gái xịn”. Khánh An từng tham gia cuộc thi “Miss International Queen 2022”. Ngay từ vòng casting, cô gái chuyển giới Đồng Nai đã gây chú ý bởi dung nhan nổi bật. Khánh An may mắn được gia đình ủng hộ trong hành tình tìm lại giới tính thật của mình. Cô thậm chí được bố mẹ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật chuyển giới. Sự thay đổi của Khánh An khiến không ít người bất ngờ. Khó có thể tin, cậu trai gầy yếu năm nào giờ đây lại trở thành một cô gái xinh đẹp và gợi cảm đến vậy. Khánh An khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu body cân đối và nõn nà. Nguyễn Hoàng Học (sinh năm 1997, TP.HCM) được mệnh danh là "nữ thần chuyển giới". Cô nổi đình đám mạng xã hội với gương mặt xinh như búp bê, vẻ ngoài nữ tính ngay cả khi chưa chuyển giới hoàn toàn. Hoàng Học không gặp quá nhiều khó khăn trong việc công khai giới tính với gia đình. Trong suốt hành trình chuyển giới, cô luôn có mẹ đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất. Trở thành một cô gái thực thụ, Hoàng Học tự tin lấn sân showbiz. Cô tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023, Người ấy là ai. Hoàng Học hiện tại là mẫu ảnh có tiếng. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Ảnh: FBNV

Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) là cô gái chuyển giới khá nổi tiếng trên MXH. Nụ cười quyến rũ của hot girl chuyển giới này khiến người nhìn “lỡ nhịp”, để lại bình luận khen ngợi: “Xinh hơn cả con gái xịn”. Khánh An từng tham gia cuộc thi “Miss International Queen 2022”. Ngay từ vòng casting, cô gái chuyển giới Đồng Nai đã gây chú ý bởi dung nhan nổi bật. Khánh An may mắn được gia đình ủng hộ trong hành tình tìm lại giới tính thật của mình. Cô thậm chí được bố mẹ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật chuyển giới. Sự thay đổi của Khánh An khiến không ít người bất ngờ. Khó có thể tin, cậu trai gầy yếu năm nào giờ đây lại trở thành một cô gái xinh đẹp và gợi cảm đến vậy. Khánh An khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu body cân đối và nõn nà. Nguyễn Hoàng Học (sinh năm 1997, TP.HCM) được mệnh danh là "nữ thần chuyển giới". Cô nổi đình đám mạng xã hội với gương mặt xinh như búp bê, vẻ ngoài nữ tính ngay cả khi chưa chuyển giới hoàn toàn. Hoàng Học không gặp quá nhiều khó khăn trong việc công khai giới tính với gia đình. Trong suốt hành trình chuyển giới, cô luôn có mẹ đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất. Trở thành một cô gái thực thụ, Hoàng Học tự tin lấn sân showbiz. Cô tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023, Người ấy là ai. Hoàng Học hiện tại là mẫu ảnh có tiếng. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Ảnh: FBNV