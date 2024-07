Hà Nội ngập trong nước, dân công sở rủ nhau chèo thuyền đi làm

Do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu từ bão số 2, nhiều tuyến đường Hà Nội trong sáng 24/7 bị ngập lụt sâu. Những tuyến phố như Xa La (quận Hà Đông), Tố Hữu, Triều Khúc (quận Thanh Xuân), Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm) nước ngập gây khó khăn trong việc đi lại. Nước ngập khiến người dân không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là vỉa hè, nhiều người đã chọn dắt xe qua những chỗ ngập sâu để tránh tình trạng xe chết máy. Dù đã 9h sáng, tuy nhiên các cửa hàng vẫn chưa thể mở cửa do nước ngập. Các lực lượng cứu hộ phải túc trực và hoạt động do nhiều xe bị chết máy, không thể di chuyển. Hình ảnh một đoạn đường dưới chân cầu vượt. Tình trạng nước ngập đã diễn ra từ tối hôm qua, tuy nhiên mưa vẫn kéo dài suốt đêm nên lượng nước rút đi không đáng kể. Trong nhiều hội nhóm cư dân, nhiều người đã đăng tải hình ảnh để cảnh báo với người sinh sống cùng khu. Nước ngập khiến con ngõ nhỏ ngập trong nước và rác. Nhiều người đi làm công sở sáng nay đã lựa chọn xin phép làm việc ở nhà, chờ nước rút mới đến cơ quan. Thay vì xe máy, ô tô, nhiều người đã lựa chọn thuyền làm phương tiện di chuyển. Trong các hội nhóm, nhiều người vừa chia sẻ hình ảnh khu vực mình, vừa bày tỏ cảm xúc: "Thôi thế này thì ở nhà ăn mì tôm chờ nước rút", "thời tiết này thì chỉ có đặt thuyền mới đi làm được thôi", "dân công sở chèo thuyền đi làm". Nhiều người đã lái xe, dắt xe sát lên vỉa hè để tránh bị chết máy giữa đường. Nhân viên của đơn vị thoát nước cùng lực lượng cảnh sát giao thông túc trực phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Facebook)

