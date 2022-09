Hà Nội mùa thu check in sống ảo ở đâu đẹp mê ly?

Cổng tòa soạn báo Hà Nội Mới có thể nói là địa điểm check in tại Hà Nội được nhiều bạn trẻ lui tới. Chỉ là một góc tường vàng của ngôi nhà cổ với cánh cửa sổ xanh cùng một tấm bảng hiệu để dán những tờ báo, decor cực đơn giản nhưng nơi đây đã cho ra đời nhiều bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh: Tú Phạm Hà Nội vào mùa thu không thể không nhắc đến những vườn cúc họa mi nở rộ, lúc này nhiều cô gái xúng xính váy áo để đến chụp ảnh cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Ảnh: Phạm Lan Hương Nằm trong top những địa điểm check in tại Hà Nội, cầu Long Biên là một trong những địa điểm được các cặp đôi yêu thích nhất. Vào khoảnh khắc tiết trời se lạnh, bạn có thể lượn một vòng cầu Long Biên hay ghé vào những quán ven đường để thưởng thức ngô nướng, khoai nướng nóng hổi. Ảnh: Dung Hùng Kéo dài khoảng 1,5km, từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, Phan Đình Phùng là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những cây sấu cổ thụ dọc hai bên đường. Do đó mà nơi đây thu hút lượng đông đảo bạn trẻ check in sống ảo. Ảnh: Huyền Trang Võ Nằm trong lòng Hà Nội, hồ Tây là một điểm nổi tiếng mà ai khi tới thành phố cũng phải ghé thăm một lần. Đặc biệt vào mua thu, hồ Tây trở thành địa điểm sống ảo hiếm có được nhiều bạn trẻ ghé đến. Ảnh: Thi Gia Thao Nguyen Nằm trong khuôn viên phố đi bộ lớn của Hà Nội, Hàm Cá Mập từ lâu đã trở thành địa điểm sống ảo của giới trẻ. Ảnh: Trà My Nguyễn Phố đường tàu vốn đã là địa điểm check in rất nổi tiếng vì được báo chí quốc tế gọi là “một trong những tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới”. Nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ cả người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan, chụp ảnh check in. Ảnh: insta: Aries_2303 Đến với phố bích họa Phùng Hưng, bạn sẽ được thưởng thức những tác phẩm mang thông điệp về Thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho bạn sống ảo. Ảnh: Phùng Thanh Hà Triền cỏ xanh mướt, bao la tại đê cỏ lau Ngọc Thụy Hà Nội đang khiến giới trẻ 'phát sốt' vì cảnh tượng ở đây giống hệt những phân cảnh trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng. Đây cũng là tọa độ được cộng đồng du lịch Hà Nội bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây. Ảnh: Mai Sally Phố sách phiên bản "Hà Nội" là một trong những địa điểm mới nhất ở Hồ Gươm được gây dựng vào đầu năm 2017. Không hề kém cạnh khu phố sách nổi tiếng nơi Sài Thành, phố sách Hà Nội nổi bật với cả nghìn góc sống ảo lung linh mê hồn. Ảnh: @anhvan_79

Cổng tòa soạn báo Hà Nội Mới có thể nói là địa điểm check in tại Hà Nội được nhiều bạn trẻ lui tới. Chỉ là một góc tường vàng của ngôi nhà cổ với cánh cửa sổ xanh cùng một tấm bảng hiệu để dán những tờ báo, decor cực đơn giản nhưng nơi đây đã cho ra đời nhiều bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh: Tú Phạm Hà Nội vào mùa thu không thể không nhắc đến những vườn cúc họa mi nở rộ, lúc này nhiều cô gái xúng xính váy áo để đến chụp ảnh cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Ảnh: Phạm Lan Hương Nằm trong top những địa điểm check in tại Hà Nội, cầu Long Biên là một trong những địa điểm được các cặp đôi yêu thích nhất. Vào khoảnh khắc tiết trời se lạnh, bạn có thể lượn một vòng cầu Long Biên hay ghé vào những quán ven đường để thưởng thức ngô nướng, khoai nướng nóng hổi. Ảnh: Dung Hùng Kéo dài khoảng 1,5km, từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, Phan Đình Phùng là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những cây sấu cổ thụ dọc hai bên đường. Do đó mà nơi đây thu hút lượng đông đảo bạn trẻ check in sống ảo. Ảnh: Huyền Trang Võ Nằm trong lòng Hà Nội, hồ Tây là một điểm nổi tiếng mà ai khi tới thành phố cũng phải ghé thăm một lần. Đặc biệt vào mua thu, hồ Tây trở thành địa điểm sống ảo hiếm có được nhiều bạn trẻ ghé đến. Ảnh: Thi Gia Thao Nguyen Nằm trong khuôn viên phố đi bộ lớn của Hà Nội, Hàm Cá Mập từ lâu đã trở thành địa điểm sống ảo của giới trẻ. Ảnh: Trà My Nguyễn Phố đường tàu vốn đã là địa điểm check in rất nổi tiếng vì được báo chí quốc tế gọi là “một trong những tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới”. Nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ cả người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan, chụp ảnh check in. Ảnh: insta: Aries_2303 Đến với phố bích họa Phùng Hưng, bạn sẽ được thưởng thức những tác phẩm mang thông điệp về Thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho bạn sống ảo. Ảnh: Phùng Thanh Hà Triền cỏ xanh mướt, bao la tại đê cỏ lau Ngọc Thụy Hà Nội đang khiến giới trẻ 'phát sốt' vì cảnh tượng ở đây giống hệt những phân cảnh trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng. Đây cũng là tọa độ được cộng đồng du lịch Hà Nội bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây. Ảnh: Mai Sally Phố sách phiên bản "Hà Nội" là một trong những địa điểm mới nhất ở Hồ Gươm được gây dựng vào đầu năm 2017. Không hề kém cạnh khu phố sách nổi tiếng nơi Sài Thành, phố sách Hà Nội nổi bật với cả nghìn góc sống ảo lung linh mê hồn. Ảnh: @anhvan_79