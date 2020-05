Giữa tin đồn chia tay Huyme, "hot girl đồng nát" khoe ảnh xinh "đáo để"

Động thái mới nhất của Hàn Hằng và Huyme đang khiến CĐM xôn xao với tin đồn chia tay. Về phía chàng Vlogger, anh ta có một nick instagram để chế độ riêng tư. Còn về phía mình, hot girl Hàn Hằng cũng không hoạt động trên instagram suốt một thời gian, bài đăng cuối cùng là vào ngày 3/4/2020. Đồng thời, hot girl 9X Hàn Hằng cũng đã ẩn hết các video trên tiktok. Không biết là cặp đôi đang im hơi lặng tiếng đợi “sóng gió” qua đi hay là “đường ai nấy đi” rồi? Mới đây, trên Fanpage của hot girl Thanh Hóa - Hàn Hằng đã chia sẻ những hình ảnh của cô nàng. Có thể thấy, cô vẫn vui vẻ đi chơi, cafe cùng bạn bè và được chụp một loạt hình… mờ ảo, out nét. Không biết đây là hình ảnh do admin của Fanpage đăng tải hay là động thái mới nhất của cô nàng hậu tin đồn chia tay? Thế nhưng không thể phủ nhận, dù out nét bởi một người chụp hình không có tâm, nhan sắc của Hàn Hằng vẫn ngọt ngào. Ngay bên dưới bài đăng, nhiều người khen ngợi nhan sắc rạng rỡ của hot girl Thanh Hóa. Phải chăng con gái xinh đẹp nhất là khoảnh khắc khi không thuộc về ai? Trước đó, Hàn Hằng gây xôn xao CĐM khi công khai quen Huyme – một vlogger đời đầu tiếng tăm và gia thế trâm anh thế phiệt. Ngay sau khi công khai, Huyme và Hàn Hằng "thỏa sức" tuyên bố chủ quyền, thể hiện tình cảm dành cho đối phương cực ngọt ngào. Thậm chí, Hàn Hằng còn tham dự chung bữa tiệc tại nhà Huy Me cùng cô em gái Trang Lou – cặp đôi như thế này thì đã "nghiêm túc" thế nào. Hàn Hằng còn sở hữu loạt người tình "tin đồn" đến công khai đều là rich kid. Trước đó, bạn trai của Hàn Hằng là một thiếu gia có tiếng gốc Hà thành – Trung Japan. Trung Japan từng du học Úc và hiện đang phát triển công việc kinh doanh riêng. Anh chàng được đánh giá là sở hữu diện mạo ưa nhìn, nước da trắng trẻo cùng với gu thời trang bắt mắt. Không còn xa lạ với CĐM, Hàn Hải Hằng – cô nàng hot girl 1999 đến từ Thanh Hóa khiến bao nhiêu chàng trai lụy tim. Với 473.000 người theo dõi, Hàn Hằng là một trong những hotgirl đời cuối 9X gia nhập câu lạc bộ gái xinh trên Instagram. Mời quý độc giả xem video: Hàn Hằng tổ chức “room tour”, tự tin cho xem phòng ngủ Siêu dơ - Nguồn: Youtube

