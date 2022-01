Giữa tin đồn chia tay, bạn gái Rocker Nguyễn chính thức lên tiếng

Thông tin Rocker Nguyễn và Hải Hà chia tay đang khiến netizen bàn tán xôn xao mới đây. Sau khi nam ca sĩ xác nhận chia tay, mới đây bạn gái Rocker Nguyễn cũng đã nhanh chóng có phản ứng, lên tiếng về thông tin này. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi của fan rằng vì sao gần đây không còn thấy ảnh của nam ca sĩ và bạn gái, Rocker Nguyễn đã trả lời: "Bọn anh quyết định làm bạn em ạ. Và ẩn hết hình ảnh của nhau đi là để cho người con gái mình yêu được yên tĩnh".Hot girl Hải Hà sau đó cũng reup story thông báo chia tay của bồ cũ và viết thêm: "We had a beautiful love and a beautiful ending. Happy new year everyone" (Tạm dịch: Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và cả một cái kết đẹp. Chúc mừng năm mới mọi người!). Ngoài ra bồ cũ Rocker Nguyễn cũng viết thêm một story dài, gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và ủng hộ trong suốt thời gian cặp đôi hẹn hò. Trái ngược với bạn trai cũ, Hải Hà vẫn giữ nguyên ảnh cả 2 trên trang cá nhân và duy trì trạng thái chỉ follow Rocker Nguyễn dù đã chia tay. Việc Rocker Nguyễn và Hải Hà đường ai nấy bước đã khiến rất nhiều người tiếc nuối. Hơn 2 năm qua, họ vẫn được nhận xét là một trong những đôi trai tài gái sắc "xịn" nhất nhì cõi mạng. Rocker Nguyễn công khai hẹn hò bạn gái hot girl vào tháng 10/2019, khi anh đang du học tại Úc. Cả hai được người hâm mộ khen ngợi hết lời vì sở hữu ngoại hình, phong cách tương xứng, đẹp đôi. Nếu Rocker Nguyễn là nam thần nổi bật trong giới giải trí thì Hải Hà được mệnh danh là hot girl xinh đẹp, sở hữu phong cách cá tính không hề nhạt nhòa. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Hải Hà là hình ảnh tiểu thư con nhà giàu, xinh xắn nhẹ nhàng, mang lại khá nhiều thiện cảm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

