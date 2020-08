Khoe nọng cằm, bạn gái Rocker Nguyễn vẫn được khen hết lời

Hot girl Hải Hà - bạn gái Rocker Nguyễn mới gần đây đã lên MXH than thở chuyện xuất hiện "nọng cằm" cùng gương mặt tròn trịa hơn xưa. Từ khi yêu Rocker Nguyễn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những món ăn ngon lên Instagram, và đây chính là lý do khiến Hải Hà có "nọng" như hiện tại. So sánh hình ảnh hồi mới công khai yêu Rocker Nguyễn và hiện tại của Hải Hà có thể thấy rõ sự thay đổi nhan sắc của cô nàng theo thời gian. Thế nhưng, dù ở thời điểm nào, có thay đổi gì thì Hải Hà vẫn cực kì xinh đẹp. Rocker Nguyễn và bạn gái quen biết nhau khi cả hai cùng học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia). Dù vướng không ít tin đồn với nhiều mỹ nhân Việt. Tuy nhiên, Hải Hà là người đầu tiên anh chàng công khai chuyện hẹn hò. Công khai chuyện tình cảm vào đầu tháng 10/2019, Rocker Nguyễn và bạn gái khiến nhiều người ghen tỵ vì thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên trang cá nhân. Nếu Rocker Nguyễn là nam thần nổi bật trong giới giải trí thì Hải Hà được mệnh danh là hot girl xinh đẹp, sở hữu phong cách cá tính không hề nhạt nhòa. Dù có tăng cân từ khi yêu Rocker Nguyễn, thế nhưng nhan sắc của Hải Hà vẫn thuộc hàng cực phẩm bất chấp "nọng cằm" và camera thường. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Hải Hà là hình ảnh tiểu thư con nhà giàu, xinh xắn nhẹ nhàng, mang lại khá nhiều thiện cảm. Hot girl này cũng ít khi make up quá dày mà thường là theo phong cách tự nhiên. Gu ăn mặc của Hải Hà tương đối đa dạng, lúc thì kín đáo tiểu thư, lúc khỏe khoắn, cá tính. Trước khi theo học tại trường Rmit ở Úc, Hải Hà là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.Gái xinh sinh năm 1997 được nhận xét là sở hữu nhan sắc có phần giống diễn viên Jun Vũ. Hải Hà từng cho biết, Rocker Nguyễn chính là tình đầu của cô. Hiện Rocker Nguyễn kinh doanh một cửa hàng trà sữa cùng Hải Hà. Anh và người yêu còn mở rộng sang các mặt hàng ẩm thực của người Việt tại nước ngoài. Mời quý độc giả đón xem thêm video Rocker Nguyễn viết tâm thư, rời showbiz sau ồn ào - Nguồn: KÊNH VTC9

Hot girl Hải Hà - bạn gái Rocker Nguyễn mới gần đây đã lên MXH than thở chuyện xuất hiện "nọng cằm" cùng gương mặt tròn trịa hơn xưa. Từ khi yêu Rocker Nguyễn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những món ăn ngon lên Instagram, và đây chính là lý do khiến Hải Hà có "nọng" như hiện tại. So sánh hình ảnh hồi mới công khai yêu Rocker Nguyễn và hiện tại của Hải Hà có thể thấy rõ sự thay đổi nhan sắc của cô nàng theo thời gian. Thế nhưng, dù ở thời điểm nào, có thay đổi gì thì Hải Hà vẫn cực kì xinh đẹp. Rocker Nguyễn và bạn gái quen biết nhau khi cả hai cùng học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia). Dù vướng không ít tin đồn với nhiều mỹ nhân Việt. Tuy nhiên, Hải Hà là người đầu tiên anh chàng công khai chuyện hẹn hò. Công khai chuyện tình cảm vào đầu tháng 10/2019, Rocker Nguyễn và bạn gái khiến nhiều người ghen tỵ vì thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên trang cá nhân. Nếu Rocker Nguyễn là nam thần nổi bật trong giới giải trí thì Hải Hà được mệnh danh là hot girl xinh đẹp, sở hữu phong cách cá tính không hề nhạt nhòa. Dù có tăng cân từ khi yêu Rocker Nguyễn, thế nhưng nhan sắc của Hải Hà vẫn thuộc hàng cực phẩm bất chấp "nọng cằm" và camera thường. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Hải Hà là hình ảnh tiểu thư con nhà giàu, xinh xắn nhẹ nhàng, mang lại khá nhiều thiện cảm. Hot girl này cũng ít khi make up quá dày mà thường là theo phong cách tự nhiên. Gu ăn mặc của Hải Hà tương đối đa dạng, lúc thì kín đáo tiểu thư, lúc khỏe khoắn, cá tính. Trước khi theo học tại trường Rmit ở Úc, Hải Hà là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Gái xinh sinh năm 1997 được nhận xét là sở hữu nhan sắc có phần giống diễn viên Jun Vũ. Hải Hà từng cho biết, Rocker Nguyễn chính là tình đầu của cô. Hiện Rocker Nguyễn kinh doanh một cửa hàng trà sữa cùng Hải Hà. Anh và người yêu còn mở rộng sang các mặt hàng ẩm thực của người Việt tại nước ngoài. Mời quý độc giả đón xem thêm video Rocker Nguyễn viết tâm thư, rời showbiz sau ồn ào - Nguồn: KÊNH VTC9