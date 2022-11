Giới trẻ “săn” hoa dã quỳ ở ngay gần trung tâm Hà Nội

Vào thời điểm này hoa dã quỳ ở núi Ba Vì đang dịp nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến check in. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Check in hoa dã quỳ giờ chẳng cần đi đâu xa, ở cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km chúng ta có thể tìm đến Ba Vì đã thưởng thức trọn vẻ đẹp của loài hoa này. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Vườn quốc gia Ba Vì chỉ cách nội thành Hà Nội khoảng 50 km nhưng đường đi không hoàn toàn dễ dàng bởi cung đường này sẽ có một số đoạn đường hẹp và hơi xấu. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Theo kinh nghiệm của một số phượt thủ thì hoa dã quỳ Ba Vì thường nở vào khoảng 2 tuần cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch hàng năm, thời gian nở rộ chỉ khoảng từ 10 - 14 ngày. Ảnh: Melia Ba Vi Mountain Retreat Khi đã đến được vườn quốc gia Ba Vì bạn sẽ gặp những khu đồi hoa dã quỳ và đây cũng là điểm ngắm hoa dã quỳ Ba Vì đẹp nhất. Ảnh: Melia Ba Vi Mountain Retreat Màu vàng của từng luống hoa dã quỳ, bên dưới những tán cây của rừng già chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những bức hình du lịch tuyệt hảo. Ảnh: Hồ Thiên Nga Khác với hoa dã quỳ ở Đà Lạt, hoa dã quỳ Ba Vì có những bông to, màu vàng đậm sắc hơn. Ảnh: Hồ Thiên Nga Đặc biệt, hoa ở đây có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì. Ảnh: Hồ Thiên Nga Mùa hoa dã quỳ Ba Vì được gọi là “loài hoa báo hiệu mùa đông” bởi nó chỉ nở hoa khi miền Bắc sắp bước vào ngày đông, vào những ngày này Ba Vì khá là lạnh các bạn nên chuẩn bị đầy đủ khi tới Ba Vì. Ảnh: Hồ Thiên Nga Mùa hoa dã quỳ Ba Vì rất đẹp nên luôn được rất nhiều bạn trẻ chú ý tới. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà Nét đẹp mộc mạc của loài hoa này đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ và khách du lịch đến tham quan quan và lưu lại cho mình những khoảnh khắc thật đẹp. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà

Vào thời điểm này hoa dã quỳ ở núi Ba Vì đang dịp nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến check in. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Check in hoa dã quỳ giờ chẳng cần đi đâu xa, ở cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km chúng ta có thể tìm đến Ba Vì đã thưởng thức trọn vẻ đẹp của loài hoa này. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Vườn quốc gia Ba Vì chỉ cách nội thành Hà Nội khoảng 50 km nhưng đường đi không hoàn toàn dễ dàng bởi cung đường này sẽ có một số đoạn đường hẹp và hơi xấu. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì Theo kinh nghiệm của một số phượt thủ thì hoa dã quỳ Ba Vì thường nở vào khoảng 2 tuần cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch hàng năm, thời gian nở rộ chỉ khoảng từ 10 - 14 ngày. Ảnh: Melia Ba Vi Mountain Retreat Khi đã đến được vườn quốc gia Ba Vì bạn sẽ gặp những khu đồi hoa dã quỳ và đây cũng là điểm ngắm hoa dã quỳ Ba Vì đẹp nhất. Ảnh: Melia Ba Vi Mountain Retreat Màu vàng của từng luống hoa dã quỳ, bên dưới những tán cây của rừng già chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những bức hình du lịch tuyệt hảo. Ảnh: Hồ Thiên Nga Khác với hoa dã quỳ ở Đà Lạt, hoa dã quỳ Ba Vì có những bông to, màu vàng đậm sắc hơn. Ảnh: Hồ Thiên Nga Đặc biệt, hoa ở đây có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì. Ảnh: Hồ Thiên Nga Mùa hoa dã quỳ Ba Vì được gọi là “loài hoa báo hiệu mùa đông” bởi nó chỉ nở hoa khi miền Bắc sắp bước vào ngày đông, vào những ngày này Ba Vì khá là lạnh các bạn nên chuẩn bị đầy đủ khi tới Ba Vì. Ảnh: Hồ Thiên Nga Mùa hoa dã quỳ Ba Vì rất đẹp nên luôn được rất nhiều bạn trẻ chú ý tới. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà Nét đẹp mộc mạc của loài hoa này đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ và khách du lịch đến tham quan quan và lưu lại cho mình những khoảnh khắc thật đẹp. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà