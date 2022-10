Check in Ba Vì mùa hoa dã quỳ đẹp say đắm lòng người

Vào thời điểm tháng 10,11 hàng năm Ba Vì có lẽ là địa điểm check in "hot" được nhiều người ghé thăm bởi nơi đây có hoa dã quỳ nở rộ. Ảnh: Nhật Lệ Dã quỳ tại vườn quốc gia Ba Vì thường ra hoa vào khoảng tháng 10 - 11 hàng năm. Màu vàng rực rỡ của rừng hoa trở thành đặc trưng thu hút nhiều du khách đến vườn vào thời gian này. Ảnh: Nhật Lệ Check in Ba Vì "sống ảo" đúng vào mùa hoa dã quỳ nở rộ chính là "đặc sản" của mùa thu, thời điểm này nhiều bạn trẻ thường đến để cho ra lò loạt khoảnh khắc sống ảo cực đẹp. Ảnh: Nhật Lệ Mùa hoa dã quỳ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần, khi hoa nở rộ. Ảnh: Nhật Lệ Trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, ngắm những bông hoa dã quỳ trải màu vàng rực rỡ trên những sườn núi Ba Vì quả thực là thú vị. Ảnh: Nhật Lệ Đồi dã quỳ tại Ba Vì có diện tích hơn 10ha, đến mùa hoa du khách đến vô cùng đông, nhất là những ngày cuối tuần. Ảnh: Nhật Lệ Hoa dã quỳ tuy không lớn như hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi hoa bung nở đã tạo nên một thảm vàng rực rỡ. Ảnh: Lan Anh Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa dã quỳ. Ảnh: Vanh Nguyen Vườn Quốc gia Ba Vì chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về phía Tây với thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ. Do đó, chuyến đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì của bạn có thể kéo dài trong 2 ngày 1 đêm hoặc đi về trong ngày. Ảnh: Vũ Kiều Trinh Hiện nay hoa dã quỳ đã được trồng nhiều ở Ba Vì và được nhiều khách du lịch yêu thích. Ảnh: Hiền Mai Nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đến đây cắm trại và check in cùng những vạt hoa vàng, rực rỡ trong nắng. Ảnh: Huyền Bùi Ảnh: Huyền Bùi

