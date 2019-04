Giới trẻ rộ trào lưu chụp ảnh không dành cho dân F.A

Mới đây trên MXH, các cặp đôi tại Hàn Quốc đã tạo ra một trào lưu chụp ảnh mới gây sốt CĐM. Cụ thể, các cô gái sẽ "so" tay với bạn trai với đủ các kiểu. Đương nhiên bàn tay của các nàng luôn nhỏ bé, xinh xắn so với đôi tay to dài, cứng cáp của các chàng trai, vậy nên khi các cặp đôi mang tay ra "so" vô tình tạo ra những khoảnh khắc cực kì đáng yêu. Giới trẻ Hàn Quốc đã đặt tên cho trào lưu này là: “cheon-sang-yeon-bun shots” hay còn gọi là "Duyên Trời Định". "Đôi bàn tay bé nhỏ của em luôn nép bên bàn tay anh", nghe qua thôi cũng đủ thấy mùi ngôn tình ngọt ngào. Ngay sau khi được tạo ra, các cặp đôi đang bắt trend cực nhanh, những khoảnh khắc đáng yêu cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với những ai thuộc hội FA thì khuyến cáo không nên xem qua những hình ảnh của trào lưu trên vì sẽ mang cảm giác vô cùng gato. Riêng các cặp đôi yêu nhau ở Việt Nam, mau mau vào học hỏi nước bạn để tạo nên 1 album "Duyên Trời Định" cực ngọt ngào bên người thương. Những đôi bàn tay nắm chặt bàn tay có nhiều ý nghĩa nhưng sự gắn kết của các cặp đôi là điều mà nhiều người cảm nhận được qua trào lưu này. Dù chỉ là một cái nắm tay nhưng cũng đủ làm các cặp đôi ấm lòng và khiến không ít các dân FA phải ghen tỵ.

