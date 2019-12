Giới trẻ Hà Thành thích thú check-in "cháy máy" địa chỉ Lost in Hong Kong

Không cần phải ghen tỵ với các bạn trẻ Sài Gòn hay Đà Lạt bởi có những địa điểm check-in cực chill nữa, Hà Nội mới đây đã có Lost in Hong Kong, một nơi mới toanh thích hợp để "sống ảo". Đúng như tên gọi, Lost in Hong Kong mô phỏng một con phố Hong Kong về đêm, suầm uất những cửa hành thực phẩm, đồ lưu niệm và sáng những ánh đèn led. Dù mới khai trương nhưng đây là địa điểm check-in thu hút các bạn trẻ Hà Thành. Lost in Hong Kong có địa chỉ tại 12 Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quán hứa hẹn sẽ là một địa điểm check-in tại Hà Nội hút khách trong thời gian tới. Có không gian rất chill khiến nhiều người lầm tưởng Lost in Hong Kong là một quán rượu, thế nhưng đây thực chất là quán đồ ăn vặt giống như tất cả các hàng quán khác trên con phố Lương Ngọc Quyến hay Tạ Hiện mà thôi.

Ảnh: Rubi Bella Không chỉ được ăn, được uống và được chụp ảnh, quán còn phục vụ âm nhạc mang hơi hướng Hong Kong hoài cổ.

Ảnh: Rubi Bella Giá cả đồ ăn tại Lost in Hong Kong cũng rất hợp lý và cũng đa dạng từ rượu, bia đến nước ngọt, khoai chiên, nem chua,... Hiện tại, quán đã có rất đông các bạn trẻ đến check-in rồi và đây hoàn toàn là địa điểm lý tưởng để "sống ảo" về đêm. Xem thêm clip: DẠO QUA Hẻm bia LOST IN HONGKONG 1968 tại SÀI GÒN - Nguồn: Youtube

