Giật mình trước tâm thư xúc động của em bé cho bố mẹ

Theo đó, nhà có 2 anh em, tuy nhiên bố mẹ thường so sánh anh trai với cô bé: "Mẹ ơi con không thích bố mẹ so sánh con với anh, con cũng đã cố gắng để giống như anh, nhưng mẹ chưa khen con một lần. Con xin lỗi vì không làm được 1 đứa con hoàn hảo như bao người nhưng con mong mẹ sẽ không buồn vì đứa con gái này."

Ở lứa tuổi còn bé, việc anh chị em ruột có những mẫu thuẫn trẻ con với nhau là chuyện bình thường. Có lẽ cũng một phần bị bố mẹ so sánh với anh trai nên cô bé đã đối nghịch với anh mình, nhưng sau đó cô bé cũng cảm thấy mình là người có lỗi:

"Con xin lỗi vì những lúc anh đang trong thời gian ôn thi mẹ đã nhờ con là việc hộ anh nhưng con khó chịu gây sự với anh."

Cô bé cũng bày tỏ mong muốn bé nhỏ của mình là được bố mẹ ôm vào lòng mà thôi, "nhưng bố lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm đến 2-3h sáng mới về nên con không dám làm phiền."

Đọc những dòng tâm sự của cô bé, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc. Nhiều người cho rằng vì công việc mà bố mẹ đã bỏ bê cô bé. Có người lại cho đây là lời cảnh tỉnh đến các ông bố, bà mẹ, nên dành nhiều thời gian để ở bên quan tâm con nhiều hơn.

Theo đó, nhà có 2 anh em, tuy nhiên bố mẹ thường so sánh anh trai với cô bé: "Mẹ ơi con không thích bố mẹ so sánh con với anh, con cũng đã cố gắng để giống như anh, nhưng mẹ chưa khen con một lần. Con xin lỗi vì không làm được 1 đứa con hoàn hảo như bao người nhưng con mong mẹ sẽ không buồn vì đứa con gái này."

Ở lứa tuổi còn bé, việc anh chị em ruột có những mẫu thuẫn trẻ con với nhau là chuyện bình thường. Có lẽ cũng một phần bị bố mẹ so sánh với anh trai nên cô bé đã đối nghịch với anh mình, nhưng sau đó cô bé cũng cảm thấy mình là người có lỗi:

"Con xin lỗi vì những lúc anh đang trong thời gian ôn thi mẹ đã nhờ con là việc hộ anh nhưng con khó chịu gây sự với anh."

Cô bé cũng bày tỏ mong muốn bé nhỏ của mình là được bố mẹ ôm vào lòng mà thôi, "nhưng bố lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm đến 2-3h sáng mới về nên con không dám làm phiền."

Đọc những dòng tâm sự của cô bé, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc. Nhiều người cho rằng vì công việc mà bố mẹ đã bỏ bê cô bé. Có người lại cho đây là lời cảnh tỉnh đến các ông bố, bà mẹ, nên dành nhiều thời gian để ở bên quan tâm con nhiều hơn.