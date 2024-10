Mẹ bỉm khiến chị em ghen tị với sự quan tâm từ bố chồng

Câu chuyện của một mẹ bỉm chia sẻ trên MXH khiến hội chị em quan tâm. Theo đó, cô nàng có màn flex bố chồng cực đặc biệt với những mâm cơm được ông chuẩn bị cho cả gia đình mỗi ngày. Được biết, nàng dâu "may mắn" đó là Hà Phương, đến từ Hải Phòng. Sau khi sinh con, chị Phương luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của mọi người, đặc biệt là bố chồng. Theo chị chia sẻ, thời kỳ ở cữ, bố chồng là người đứng sau những mâm cơm cữ thơm ngon, bổ dưỡng. Cho đến hiện tại, khi em bé đã lớn hơn một chút, ông nội vẫn luôn là người đứng bếp, nấu những món thật ngon cho gia đình. Bà mẹ 9x vẫn thường gọi bố là "bố chồng quốc dân" bởi thực đơn lúc nào cũng ngon, đủ dinh dưỡng: "Mình thấy may mắn và hạnh phúc khi được làm con dâu của bố, và con sẽ luôn ghi nhớ sự yêu thương và những gì bố đã làm cho gia đình" - mẹ bỉm tâm sự. Trong gia đình chị Phương, mẹ chồng bận kinh doanh nên hầu như những mâm cơm hàng này cũng do bố chồng đảm nhận. Hôm nào bố bận sẽ có chồng hoặc em gái nấu thay. Các món ăn hàng ngày được thay đổi thực đơn thường xuyên, không trùng nhau. Nhìn những mâm cơm mà bố chồng chị Phương nấu hàng ngày cho gia đình nhỏ, nhiều người không khỏi bày tỏ sự khen ngợi, ghen tị: "Chắc kiếp trước chị giải cứu thế giới rồi, ghen tị quá", "bố chồng đỉnh chóp thực sự", "cảm thấy hổ thẹn vì tay nghề vào bếp của mình còn chả bằng bác". Mâm cơm đầy đủ thịt, hải sản được bày biện khéo léo. Các món ăn cũng được chế biến trông cực kỳ bắt mắt. (Ảnh: FBNV)

