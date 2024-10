Mỹ nhân lai Thái - Ý tiết lộ hình ảnh “cò hương” trong quá khứ

Francesca Russo là một người mẫu nội y đầy nóng bỏng của đất nước Thái Lan. Cô nàng mang hai dòng máu Thái – Ý nên có vẻ đẹp đầy quyến rũ mang nét đẹp đậm chất Châu Âu. Cô nàng được biết đến với thân hình chuẩn chỉnh không có điểm nào để chê, thế nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ cô nàng từng có thân hình "cò hương" gầy gò kém hấp dẫn. Trên trang cá nhân, Francesca Russo đã đăng tải hình ảnh của mình của quá khứ so với hình ảnh hiện tại. Cách đây 5-6 năm, cô nàng chỉ có số cân nặng là 38. Thân hình lúc đó cũng khá gầy gò. Mặc dù cách ăn mặc khá có gu tuy nhiên thân hình lại kém hấp dẫn so với thời điểm hiện tại. Cô nàng bắt đầu tập luyện và tăng cân, tập trung phát triển vòng 3. Ở thời điểm hiện tại, nàng mẫu lai sở hữu ngoại hình hút mắt, gợi cảm. Là con lai, ở cô nàng có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp Á – Âu, điều này giúp cô trở thành một trong những người mẫu nội y nổi bật và được săn đón trong làng thời trang Thái Lan. Hiện tại, Francesca Russo thu hút 142.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Tài khoản Instagram của chân dài 28 tuổi có 296.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, nàng mẫu chăm chỉ khoe những bức ảnh diện bikini khoe trọn đường cong cực phẩm. Cô nàng thường xuyên có những chuyến đi về một trong hai quê hương của mình - nước Ý. Hiện tại, Hiện tại, Francesca Russosở hữu một thương hiệu thời trang nội y do chính cô làm mẫu. (Ảnh: IGNV)

