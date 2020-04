Giao hàng mùa COVID-19, ai thông minh như các chàng shipper

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, dịch vụ giao hàng nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả trong những ngày vừa qua, các shipper cũng hoạt động với tần suất nhiều hơn những ngày bình thường. Để tự bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh khỏi các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, các shipper cũng nghĩ ra nhiều cách để giao hàng tới khách một cách thuận tiện, an toàn và tránh tiếp xúc gần. Mới đây, một chàng shipper đã có cách giao hàng độc đáo khiến dân mạng phải khen ngợi. Cụ thể, anh chàng này đã sử dụng tới flycam để đưa đồ cho khách. Những khách ở trên tầng cao - tầng 2, 3 chung cư cũng có thể dùng tới phương thức này. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh khác liên quan tới các shipper giao hàng mùa dịch bệnh. Không chỉ dùng flycam, các shipper còn dùng robot hay xe đồ chơi để giao đồ. Shipper dùng xe đồ chơi để giao hàng cho khách từng gây sốt mạng thời gian qua. Ngoài việc nhận hàng, chàng shipper này còn buộc sẵn chiếc ô tô điều khiển từ xa đằng sau để giao hàng cho khách. Trước đó, một chàng shipper đã giao hàng cho khách qua một chiếc gậy. Người nhận hàng và chàng shipper giao tiền và hàng qua chiếc gậy và giữ đúng khoảng cách cần thiết theo khuyến cáo. Không chỉ giao hàng, trong khi lấy đồ các shipper cũng giữ khoảng cách an toàn với nhau để tránh lây nhiễm COVID-19. Trên trang mạng xã hội của Thông tấn xã Thái Lan đã đăng tải hình ảnh nhân viên của 1 cửa hàng nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch cực kỳ dễ thương. Vốn biết rằng nguy cơ lây nhiễm của Covid-19 rất cao nên ngoài việc yêu cầu nhân viên mang khẩu trang y tế đầy đủ, cửa hàng này còn tự chế một chiếc xe ròng rọc nhỏ nhằm mục đích giao hàng và lấy tiền từ khách. Khách khi đến cửa hàng này sẽ bỏ tiền vào 1 chiếc hộp sau đó nhân viên dùng chiếc xe nhỏ đẩy hàng ra. Bằng biện pháp này thì nhân viên và khách hàng không tiếp xúc trực tiếp với nhau nên nguy cơ lây nhiễm dịch sẽ giảm xuống thấp hơn. Ngoài ra, khoảng cách cũng được cửa hàng đảm bảo ở mức an toàn là 1m, quả là chu đáo và cẩn thận. Mời quý độc giả xem video: [Nhạc chế] - CHUYỆN NGHỀ SHIPPER - Hậu Hoàng - Nguồn: Youtube

