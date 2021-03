Giàn hoa giấy Long An đẹp như mơ trở thành địa điểm check-in

Ngoài Hội An và Vũng Tàu, các bạn trẻ có thể ghé thăm giàn hoa giấy tại Long An. Chỉ cách Sài Gòn 18km, nơi đây có vô vàn cảnh đẹp khiến du khách xao lòng. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Con đường hoa giấy tuyệt đẹp này nằm tại khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nếu tính từ trung tâm Sài Gòn, nơi đây sẽ cách khoảng 18km, mất gần một tiếng đồng hồ chạy xe. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Với vẻ đẹp rực rỡ như vườn cổ tích, giàn hoa giấy Long An đang là địa điểm check - in lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ đến "sống ảo". Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hoa ở đây đẹp lại nở rất nhiều, biến cả một quãng đường ngập tràn trong sắc tím mộng mơ. Vì vậy nên ngay từ xa, du khách đã có thể nhận ra ngay đây chính là thiên đường sống ảo cực lý tưởng. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Con đường hoa giấy đã nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ đến đây check-in. Ảnh: Địa điểm Long An Nếu như có dịp tới Long An các bạn trẻ đừng quên check-in với giàn hoa giấy đẹp mê li này. Ảnh: Địa điểm Long An Chỉ sau ít giờ đăng tải, những bức ảnh về giàn hoa giấy Long An nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhiều người tới đây check-in. Ảnh: Địa điểm Long An Cô gái đăng bộ ảnh check-in cùng với hoa giấy khiến dân mạng thích thú lập kèo đi Long An ngay. Ảnh: Phương Thanh Nhiều người cũng chụp ảnh cùng giàn hoa giấy đặc biệt này. Ảnh: Phương Thanh Nếu muốn có được những bức hình ưng ý nhất, du khách nên đi vào lúc sáng sớm hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, những ánh nắng dần hiện lên, điểm qua giàn hoa giấy tạo nên một khung cảnh nên thơ, đa màu sắc. Ảnh: Phương Thanh Nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng của hoa, ai cũng có thể biến thành "nàng thơ". Ảnh: Anh Thư Mời độc giả xem video: Rực rỡ những cây hoa giấy cảnh chơi Tết - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

