CĐM tiếc "hùi hụi" giàn hoa giấy Hội An đổ sập sau bão

Vừa qua, bão số 9 ảnh hưởng nặng nề tới nhiều địa điểm du lịch ở miền Trung, trong đó có phố cổ Hội An (Quảng Nam). Hội An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn. Sau 1 đêm, cơn bão này đã khiến hàng loạt cây to trên đường phố Hội An bị quật đổ. Một số điểm check-in yêu thích của giới trẻ ở phố cổ cũng bị tàn phá nặng nề. Một trong số đó có thể kể đến giàn hoa giấy Hội An. Khi cơn bão đi qua, background huyền thoại đó đã trở nên tan hoang. Giàn hoa giấy mộng mơ ngày nào giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Trước khung cảnh ấy, cư dân mạng đã bày tỏ nỗi xót xa và cảm thấy tiếc nuối về địa điểm check - in sống ảo nổi tiếng Hội An này. Trước đó, nơi đây hút khách bởi vẻ rực rỡ, là phông nền sống ảo đẹp, lãng mạn. Giàn hoa giấy ngay góc ngã tư Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Thái Học luôn là địa điểm hút khách nhất phố cổ Hội An. Nhờ nằm sâu trong phố cổ, buổi tối đường Nguyễn Thái Học thắp đèn lung linh, lãng mạn kèm tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ loa làm bạn có cảm giác như được trở về ngày xưa. Những du khách từng đến Hội An sẽ tiếc nuối vì những dàn hoa giấy tại góc đường Hoàng Văn Thụ- một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của nơi đây. Dàn hoa giấy rợp bóng cây cũng là nơi mà du khách vẫn cảm thấy mát mẻ mỗi khi đi ngang qua đây vào trời hè nóng nực. Dàn hoa giấy này vẫn luôn là nơi lý tưởng trong trí nhớ của nhiều bạn trẻ mỗi dịp đi du lịch đến Hội An. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Người Hội An dọn dẹp sau khi nước lũ rút - Nguồn: VTV1

