Gato với Duy Mạnh, Trọng "ỉn" cũng đòi đeo nhẫn ngón trỏ với Trang "heo"

Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Trọng bất ngờ chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn đôi với bạn gái cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Valentine năm nay, Anh 1 chiếc nhẫn - Em 1 chiếc nhẫn, hợp lại sẽ thành 1 đôi. Love you so much. Đeo áp út xưa rồi nhé các bồ, nhẫn yêu năm nay phải đeo ngón trỏ nha. Như tim nay chỉ 1 người, cùng chung 1 hướng, chung cách tỏ rõ tình yêu". Trên trang Facebook của bạn gái Đình Trọng cũng có chia sẻ tương tự, cô nàng cho biết năm nay được người yêu tặng nhẫn, đây chính là chứng nhân tình yêu của cả hai. Không chỉ đeo nhẫn đôi, cặp cầu thủ - WAG còn diện áo đôi cực tình tứ. Đình Trọng và Trang Heo công khai hẹn hò từ năm 2014, khi nàng WAG vẫn học cấp 3 còn nam cầu thủ vẫn thi đấu ở các giải trẻ. Bên nhau đã 6 năm, Trang Heo có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với gia đình người yêu.Đình Trọng và bạn gái được nhận xét là sở hữu "tướng phu thê" bởi nhiều nét trên khuôn mặt có điểm tương đồng. Giống như bạn trai, Trang Heo khá kín tiếng trên mạng xã hội. Từ khi Đình Trọng được chú ý sau VCK U23 Châu Á 2018 được tổ chức tại Thường Châu, cả hai không còn chụp ảnh chung nhưng vẫn nhiệt tình tương tác trên mạng xã hội. Trang Heo chỉ đăng tải hình ảnh xung quanh cuộc sống cá nhân, ngoài ra chưa từng chia sẻ về công việc, tình yêu hay sở thích. Cô cũng không đăng bài quảng cáo, PR như các nàng WAGs khác. Cô gái đến từ Điện Biên cũng là một trong số ít nàng WAGs được rất nhiều cầu thủ, đồng đội của bạn trai yêu mến, thường xuyên bình luận trêu đùa trên mạng xã hội. Thậm chí Văn Hậu từng không e ngại gọi cô nàng là "chị Trang lợn". Bạn gái Đình Trọng sở hữu gu thời trang đơn giản, khoẻ khắn, không bao giờ khoe đồ hiệu hay quà được người yêu tặng. Tình yêu của hậu vệ Đình Trọng và bạn gái kín đáo và êm ả. Người hâm mộ nhiều lần bày tỏ mong muốn cặp đôi sớm về chung một nhà. Xem thêm clip: Đình Trọng bị Duy Mạnh "bắt nạt" trong buổi tập thả lỏng của CLB Hà Nội tại bể bơi | HANOI FC - Nguồn: Youtube

