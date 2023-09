Gái xinh xứ Trung gây thương nhớ nhờ gương mặt như búp bê

Cách đây vài năm, trên MXH chia sẻ hình ảnh một gái xinh tựa búp bê và nhanh chóng thu hút trên khắp diễn đàn từ Trung Quốc cho tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau khi hình ảnh được lan truyền chóng mặt, netizen nhanh chóng tìm ra danh tính hot girl này, cô có tên Susan, nằm trong top tìm kiếm và được mệnh danh là "tiểu tiên nữ". Mặc dù là người Trung Quốc nhưng Susan lại sở hữu gương mặt lai cuốn hút. Không chỉ có vẻ ngoài trong sáng, đôi mắt to tròn long lanh của thiếu nữ này khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng mỗi khi nhìn ngắm.Người đẹp có đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ căng mọng như trái anh đào và làn da không tì vết. Nhan sắc của cô còn được nhận xét là sánh ngang "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba hay đẹp sắc sảo như Angelababy. Trang Instagram của cô có gần 400.000 người theo dõi, trước đây còn xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Susan không chỉ xinh đẹp mà còn là một sinh viên có thành tích xuất sắc. Trước đó, cô được nhận vào trường thiết kế nổi tiếng Parsons School of Design và nhận được học bổng trị giá 9.000 USD mỗi năm. Cô nàng học tập tại ngôi trường thiết kế nổi tiếng ở New York, Mỹ và là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, bao gồm các khóa học chuyên nghiệp như nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế, thời trang. Ngoài kênh Instagram chính, Susan còn có kênh Youtube, chuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, cách trang điểm và phối quần áo. Susan cho biết, phần lớn fan hâm mộ của mình đều sống ở Nhật Bản và Trung Quốc. Rất nhiều người lầm tưởng Susan là con lai nhưng thực tế thì không phải vậy.

